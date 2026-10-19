Nigeria: Le prêtre enlevé la semaine dernière a été libéré

Abuja — Le père John Inalegwu Otache, prêtre enlevé le 13 octobre sur la route reliant Otobi Amejo à Ajegbe, dans la zone d'administration locale d'Ohimini, dans l'État de Benue, au centre-nord du Nigeria, a été libéré.

« C'est le coeur rempli de joie et de gratitude envers Dieu que nous vous annonçons la libération de notre prêtre, le révérend père John Inalegwu Otache », indique le communiqué du diocèse d'Otukpo, qui a confirmé sa libération après cinq jours de séquestration.

Mgr Michael Ekwoyi Apochi, Évêque d'Otukpo, a exprimé sa « sincère reconnaissance » aux prêtres, aux religieux et aux fidèles laïcs du diocèse, ainsi qu'à toutes les personnes de bonne volonté, pour leur solidarité et leurs prières qui « ont permis le retour sain et sauf du prêtre ».

Selon les déclarations faites à la presse par les autorités policières de l'État de Benue, le père Otache a été libéré par les forces de sécurité en même temps que cinq autres personnes. La nouvelle a été confirmée dimanche 18 octobre par le commandement de la police de l'État.

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« Le père John Inalegwu Otache, curé de la paroisse Sainte-Marguerite à Ajegbe-Awume, dans la zone de gouvernement local d'Ohimini, a retrouvé la liberté dans la soirée du 18 octobre, après cinq jours de captivité », indique un communiqué des autorités. Le porte-parole de la police, le sous-commissaire Aondogu Orchia, a déclaré aux journalistes à Makurdi que les victimes des enlèvements avaient été secourues par les agents de sécurité et transférées à l'hôpital universitaire d'Otukpo pour y subir des examens médicaux. Certaines sources ont également indiqué que des groupes d'autodéfense locaux avaient participé à l'opération.