Togo: Le pays scelle un accord avec Huawei

19 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Faure Gnassingbé a achevé un déplacement officiel d'une semaine en Chine par une visite au siège de Huawei, à Shenzhen (province du Guangdong), vendredi dernier.

Elle a donné lieu à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement togolais et Huawei Technologies.

Les dirigeants du groupe lui ont présenté leurs orientations stratégiques pour accompagner la transformation du Togo, en lien avec la Feuille de route gouvernementale 2026-2031.

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La coopération portera sur la connectivité et l'innovation technologique, avec un accent sur l'énergie, le transport et la douane intelligente.

L'objectif est de moderniser les infrastructures et d'améliorer l'efficacité des services publics. Un volet est consacré au transfert de technologies.

L'accord prolonge la Déclaration conjointe adoptée le 15 octobre à Pékin, en présence du président du Conseil et du Premier ministre chinois. Lomé en attend des investissements, des emplois et des perspectives pour la jeunesse.

Huawei est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de télécommunications. Le groupe est aussi présent dans les smartphones, l'électronique grand public, les systèmes de conduite autonome et le solaire.

Il emploie environ 213 000 personnes et dit servir plus de 170 pays.

Huawei est sous le coup de restrictions américaines depuis 2019, quand Washington l'a inscrit sur sa liste d'entités soumises à contrôle des exportations.

Le Togo travaille déjà avec le groupe : en septembre 2024, à Pékin, en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), il avait signé un protocole d'accord de soutien à ses infrastructures numériques, dans le cadre de la stratégie « Togo Digital 2025 ».

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