Tunisie: Ligue 1 (6e journée)/Sur quelle chaîne suivre US Monastir - Sakiet Eddaïer?

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la sixième journée du championnat de Ligue 1, l'Union Sportive Monastirienne accueille ce dimanche à 14h30 le Progrès Sportif de Sakiet Eddaïer au stade Mustapha Ben Jannet.

Affiche phare du haut de tableau, cette rencontre oppose le surprenant dauphin de Sakiet Eddaïer (2e, 11 points) aux Monastiriens (5es, 9 points), déterminés à s'imposer à domicile pour faire leur entrée sur le podium.

Le coup d'envoi sera donné à 14h30 sous la direction de l'arbitre Haythem Trabelsi, assisté à la VAR par Haythem Guirat. La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne nationale Télévision Tunisienne 2 (Watania 2).

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