Tunisie: Commentaire - La leçon du pays

La Tunisie a toujours fait l'exception. Même dans les pires moments de son histoire, elle a pu s'en sortir avec les moindres dégâts. Le pays a connu plusieurs crises économiques, sociales et politiques. Grâce à la sagesse de ses enfants, il a toujours su garantir un minimum de paix sociale et de vivre-ensemble, loin de toute forme d'anarchie, de vengeance et de discours de la haine.

Au moment où des pays frères ont vécu des expériences très difficiles allant jusqu'à la guerre civile et aux affrontements armés, la Tunisie a su, à maintes reprises, organiser des élections libres ayant assuré une transition démocratique pacifique. Une transition qui ne plaît pas toujours à certaines parties étrangères habituées à placer leurs pions aux postes clés de l'État.

Et pour nuire à notre pays, elles nous parlent toujours de démocratie, de respect des droits de l'homme et de liberté d'expression. Un argument qui ne convainc plus et qui ne peut plus dissimuler les vraies raisons de cet acharnement contre notre pays. Ces mêmes pays qui nous cherchent toujours noise avec ce fallacieux discours ont été mis à découvert à la première épreuve qu'ils ont traversée. Car au moment où les manifestations se déroulent calmement et pacifiquement à

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Tunis, les manifestants pacifiques dans certaines capitales européennes sont violemment réprimés par la police au vu et au su du monde entier. Et cerise sur le gâteau, la répression va crescendo avec l'entrée de l'armée sur scène. Allons donc, assez d'hypocrisie, car les valeurs humaines que vous prônez doivent être appliquées scrupuleusement chez vous avant même d'être exportées ailleurs.

Encore une fois, la Tunisie autorise les manifestations pacifiques et assure la protection des manifestants à l'inverse de ce qui se passe dans «certaines démocraties» qui n'ont pas honte de brutaliser des enfants sortis pour protester et revendiquer certains droits élémentaires.

A bon entendeur salut !