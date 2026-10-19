Tunisie: Innovation et Recherche - Hausse de 60 % des brevets d'invention d'ici 2027

Dans le cadre de son projet du budget économique pour 2027, la Tunisie ambitionne d'accélérer la valorisation de sa recherche scientifique et de dynamiser son écosystème d'innovation.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fixe un cap clair : porter le nombre annuel de brevets nationaux déposés par les organismes publics de 100 en 2026 à 160 en 2027, tout en concrétisant trois dépôts à l'échelle internationale. Pour lever les freins financiers, l'État s'engage notamment à prendre en charge les frais de dépôt à l'étranger et à accompagner les établissements dans la structuration de leur propre politique de propriété intellectuelle.

Cette feuille de route repose sur une modernisation globale de la gouvernance et des infrastructures. Le gouvernement prévoit la finalisation de la Stratégie Nationale de la Recherche et de l'Innovation, le renforcement des équipements informatiques universitaires ainsi que le déploiement d'un système d'information intégré. Afin de stimuler le transfert technologique vers le tissu socio-économique, les autorités étudient la mise en place d'un mécanisme de déduction fiscale au profit de la recherche et révisent les critères d'évaluation des laboratoires pour les inciter à capter des financements privés ou internationaux.

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Sur le plan de la production académique, la Tunisie vise 11 611 publications scientifiques en 2027, avec une proportion d'articles parus dans des revues de premier rang portée à 72 %, contre 70 % en 2026. L'effort national sera soutenu par le lancement de dix nouveaux projets de recherche en coopération internationale, le maintien des contrats d'excellence pour les jeunes chercheurs et un investissement accru dans la maintenance des équipements scientifiques de pointe.