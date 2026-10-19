Tunisie: Remise des prix de la 3e édition de la « Bourse de l'Ambassadeur » pour la promotion du chinois

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Académie Diplomatique Internationale de Tunis a abrité ce samedi la cérémonie de remise des prix de la troisième édition de la « Bourse de l'Ambassadeur ». L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, ainsi que d'une centaine d'enseignants et d'élèves issus de 18 lycées dispensant des cours de chinois.

Plusieurs hauts responsables éducatifs et diplomatiques des deux pays ont assisté à cette rencontre, notamment les représentants du ministère de l'Éducation, du Centre international de formation des formateurs (CIFFIP) et de l'Institut Confucius de l'Université de Carthage.

Cette initiative vise à encourager l'apprentissage du mandarin dans le système scolaire tunisien afin d'offrir aux élèves de nouvelles perspectives académiques et culturelles. L'implication de 18 établissements secondaires illustre le succès de la stratégie de diversification des langues étrangères en Tunisie et le renforcement continu de la coopération académique tuniso-chinoise.

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