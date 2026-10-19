Tunisie: IDE au pays - 14 000 nouveaux emplois créés en 2025

Porté par une hausse remarquable de 30,1 % des investissements directs étrangers, le tissu économique tunisien enregistre un regain d'attractivité. L'industrie manufacturière demeure le principal moteur de cette dynamique, malgré une persistance des disparités régionales.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés en Tunisie au cours de l'année 2025 ont permis de générer 14 085 nouveaux postes d'emploi à travers les différents secteurs économiques, hors énergie. Ces chiffres émanent des données transmises par le ministère de l'Économie et de la Planification à l'Assemblée des représentants du peuple, en réponse à une interpellation écrite du député Abdelhalim Boussema quant aux retombées réelles de ces flux financiers sur l'emploi et la croissance nationale.

Ces données viennent confirmer les orientations du dernier rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie, qui faisait état d'une progression significative de 30,1 % des IDE en 2025 par rapport à l'exercice 2024, pour atteindre un montant total de 3 506,5 millions de dinars.

L'industrie manufacturière, incontestable moteur de l'attractivité

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Selon les éléments publiés sur le site officiel du Parlement, la répartition sectorielle met en évidence une nette prédominance de l'industrie manufacturière. Avec 2 194,1 millions de dinars captés, ce secteur concentre à lui seul 63 % du total des investissements étrangers. Le secteur des services se hisse au deuxième rang avec 657,9 millions de dinars, soit 19 %, suivi par l'énergie avec 570,8 millions de dinars, représentant 16 %, tandis que l'agriculture ferme la marche avec 83,7 millions de dinars, soit 2 %.

En dehors du secteur énergétique, le ministère dénombre 921 opérations d'investissement concrétisées pour un montant global de 2 935,7 millions de dinars. Ce volume se partage entre 102 projets de création ex nihilo ayant généré 3 914 emplois et 819 projets d'extension ayant permis la création de 10 171 postes supplémentaires.

L'année 2025 a été marquée par la mise en service effective de plusieurs projets d'envergure dans des domaines stratégiques à forte valeur ajoutée. Ces réalisations ont offert d'importantes opportunités d'embauche, notamment dans les secteurs de la fabrication de composants automobiles, des industries de précision, des équipements médicaux ainsi que des nouvelles technologies.

Une concentration géographique marquée sur le littoral

L'analyse spatiale révèle que la cartographie des investissements demeure fortement déséquilibrée. Les projets se sont très majoritairement implantés dans les gouvernorats du Nord-Est et du Centre-Est. La deuxième région du pays a capté 64 % des flux mondiaux et la troisième 17,3 %, alors que les première, quatrième et cinquième régions réunies n'ont capté que 18,7 % de l'ensemble des investissements étrangers enregistrés.

Un impact progressif et une concertation institutionnelle

Le ministère de l'Économie a souligné que l'accroissement des IDE en 2025 ne produit pas immédiatement des effets mesurables sur l'ensemble des indicateurs macroéconomiques. La relation entre la rentrée de capitaux et l'amélioration de la conjoncture globale reste progressive et dépend de la typologie des projets, de leur qualité et de leur répartition sectorielle.

L'exécutif a rappelé l'existence d'un mécanisme de coordination suivie entre les institutions nationales chargées du dossier, notamment l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur et la Banque Centrale de Tunisie, afin de garantir la cohérence et l'actualisation continue des statistiques publiques.