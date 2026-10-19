Tunisie: PLF 2027 - Un régime d'assurance des catastrophes naturelles parmi les mesures phares

La Tunisie s'apprête à se doter d'un cadre légal instaurant un système de couverture contre les catastrophes naturelles. Cette initiative phare figure parmi les grandes orientations de la politique financière et monétaire du pays pour l'année 2027, telles qu'exposées dans le document du projet de Budget Économique.

Au-delà de cette protection face aux risques climatiques, le gouvernement entend moderniser le secteur des assurances en finalisant le dispositif d'assurance agricole basée sur des indicateurs précis. L'autorité de régulation verra également ses prérogatives renforcées, notamment en matière de contrôle des succursales étrangères et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le volet bancaire se concentrera quant à lui sur la consolidation des fonds propres et la gestion rigoureuse des créances douteuses. Les autorités prévoient d'accélérer la restructuration des banques mixtes ainsi que de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises, tout en optimisant les mécanismes de garantie pour faciliter l'accès au crédit des PME.

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Enfin, pour stimuler la Bourse de Tunis et diversifier les sources de financement, le projet 2027 ambitionne de moderniser le cadre législatif et de lancer une plateforme numérique dédiée à l'éducation financière. Le pays mise aussi sur la finance responsable avec la création future d'un label d'entreprise verte et la mise en place d'un indice boursier de durabilité.