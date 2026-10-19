Tunisie: Salon national du tapis au Kram - Coup d'envoi de la 15e édition

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Office National de l'Artisanat (ONA) organise la 15e édition du Salon national du tapis et des tissages traditionnels, qui se tiendra du 18 au 27 décembre 2026 au Parc des Expositions du Kram, en parallèle avec le salon « Dar Déco » et le festival « Porcelaine ».

L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre du programme de promotion de l'Office National de l'Artisanat pour l'année 2026, et vise à soutenir les initiatives destinées au développement et à la promotion du secteur du tapis et du tissage manuel.

L'Office a précisé que cette édition sera consacrée à l'exposition et à la vente de tapis, d'articles d'ameublement, de tissages manuels tissés et brodés, ainsi que de produits en fibres végétales. Elle s'adresse aux artisans, aux entreprises artisanales et aux groupements actifs dans ce domaine.

À cet effet, l'Office invite les personnes souhaitant participer à cet événement à contacter la commissariat régional de l'artisanat dont elles dépendent, en joignant au formulaire les documents requis. Il rappelle que le vendredi 28 octobre constitue la date limite de réception des candidatures pour participer au Salon national du tapis et des tissages traditionnels.

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