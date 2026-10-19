Tunisie: L'USM accueille le PSSE - Le test de niveau

A l'épreuve du Progrès Sportif de Sakiet Eddaier, un rendez-vous à ne pas manquer pour les équipiers de Herch.

L'Union Sportive Monastirienne s'apprête à passer un test important face au Progrès Sportif de Sakiet Eddaïer cet après-midi. Dans leur bastion, au Mustapha-Ben Jannet, les Bleus tenteront de renouer avec la victoire après le nul concédé à Bizerte face au CAB. A Monastir, ce ne sera cependant pas évident à l'épreuve d'une formation qui réalise un début de saison des plus encourageants.

Aujourd'hui donc, en croisant le PSSE, l'USM entend valider pour du moins rester au contact des équipes de tête. Face au Progrès de Sakiet Eddaïer, l'objectif sera donc de renouer avec une dynamique positive, mais pour atteindre cet objectif, il faudra afficher davantage de maîtrise défensive et donc éviter certains errements constatés au sein de l'arrière-garde.

Ce faisant, dès cet après-midi, les gars du Ribat possèdent, certes, des arguments à faire valoir, mais il faudra surtout prendre en compte les qualités du Psse, un onze qui a récemment montré face au CSS qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Prendre le match par le bon bout.

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Se montrer déterminé 90' durant et, enfin, s'armer de lucidité devant. En cas de victoire convaincante, cette explication permettrait aussi aux Bleus de mesurer une certaine capacité à assumer ce statut de valeur sûre de la Ligue 1, en attendant d'afficher une réelle constance dans les performances de l'équipe. En ce dimanche, s'il espère valider, le coach français devra non seulement éviter tout excès de confiance, mais surtout défendre avec discipline et profiter des opportunités qui se présenteraient pour marquer.

Onze offensif

L'USM peut y arriver face à l'équipe frisson de ce début de compétition. Enfin, avec un système en 4-3-3, le technicien usémiste devrait proposer un onze à tempérament offensif avec Ahmed Slimane dans les bois, une défense composée des Youssef Herch, Rayen Azouz,Youssef Benga et Mahmoud Ghorbal.

Un milieu où l'on retrouverait Salah Barhoumi, Chaim Djebali et Ousmane Diané. Et enfin, en l'absence d'Ahmed Bouassida, Brahim Gadiaga, Adnene Yaâkoubi et Béchir Yaâkoub tenteront de concrétiser les occasions en buts. Dans un championnat où les écarts peuvent rapidement évoluer, chaque résultat compte. Aux Usémistes de faire preuve de suffisamment de caractère pour battre le Progrès de Sakiet Eddaier et ainsi bondir au classement.