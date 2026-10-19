Afrique: Championnat d'Afrique de golf - L'Afrique du Sud sacrée à Hammamet, le Maroc deuxième et la Tunisie cinquième

L'Afrique du Sud a une nouvelle fois affirmé sa suprématie continentale en remportant le Championnat d'Afrique de golf, dont les épreuves se sont achevées ce samedi sur le parcours du Citrus Golf à Hammamet. De son côté, la sélection tunisienne s'est classée au cinquième rang.

En décrochant ce trophée, le collectif sud-africain accentue son record historique avec un treizième titre continental à son palmarès. L'équipe termine la compétition avec un total de 624 coups, devançant de peu le Maroc, vice-champion avec 628 coups. La Zambie complète le podium à la troisième place (646 coups), suivie par l'équipe de La Réunion, quatrième avec 650 coups.

La Tunisie a frôlé un exploit historique. Proches de monter sur le podium pour la toute première fois de leur histoire, les golfeurs nationaux -- Rabah Bedoui, Baha Boulakmine et Aziz Dardouri -- ont malheureusement concédé de précieux points lors de l'ultime journée de compétition, devant finalement se contenter de la cinquième position avec 650 coups.

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Sur le plan individuel, la sensation est venue du Seychellois Adrian Andrade, qui a décroché la médaille d'or. Il devance les Sud-Africains Jonathan Andrew Wilsenach, médaillé d'argent, et Jade Sundelson, paré de bronze. Côté tunisien, Rabah Bedoui signe la meilleure performance du contingent national en accrochant la neuvième place du classement individuel.