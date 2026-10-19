Afrique: Championnat d'Afrique de golf - L'Afrique du Sud sacrée à Hammamet, le Maroc deuxième et la Tunisie cinquième

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Afrique du Sud a une nouvelle fois affirmé sa suprématie continentale en remportant le Championnat d'Afrique de golf, dont les épreuves se sont achevées ce samedi sur le parcours du Citrus Golf à Hammamet. De son côté, la sélection tunisienne s'est classée au cinquième rang.

En décrochant ce trophée, le collectif sud-africain accentue son record historique avec un treizième titre continental à son palmarès. L'équipe termine la compétition avec un total de 624 coups, devançant de peu le Maroc, vice-champion avec 628 coups. La Zambie complète le podium à la troisième place (646 coups), suivie par l'équipe de La Réunion, quatrième avec 650 coups.

La Tunisie a frôlé un exploit historique. Proches de monter sur le podium pour la toute première fois de leur histoire, les golfeurs nationaux -- Rabah Bedoui, Baha Boulakmine et Aziz Dardouri -- ont malheureusement concédé de précieux points lors de l'ultime journée de compétition, devant finalement se contenter de la cinquième position avec 650 coups.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan individuel, la sensation est venue du Seychellois Adrian Andrade, qui a décroché la médaille d'or. Il devance les Sud-Africains Jonathan Andrew Wilsenach, médaillé d'argent, et Jade Sundelson, paré de bronze. Côté tunisien, Rabah Bedoui signe la meilleure performance du contingent national en accrochant la neuvième place du classement individuel.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.