Afrique: Coupe de la Confédération/2e Tour préliminaire/ESZ-AS Real Bamako (1-3) - Les Zarzissiens hors du coup !

Les «Sang et Or» de Zarzis ont livré une piètre prestation à l'occasion du match aller comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF, disputé hier après-midi contre l'AS Real Bamako sur la pelouse du Stade Taïeb-Mhiri.

Les Zarzissiens n'ont résisté qu'une vingtaine de minutes, avant de subir de plein fouet le rythme imposé par les Maliens. Fousseyni Tangara a ouvert la marque à la 24' avant que André Kamatéà ne double la mise à la 45', puis triple la mise dans le temps additionnel de la période initiale (45'+3').

En deuxième mi-temps, le coach zarzissien, Chokri Khatoui, a tenté de revenir dans le match en opérant des changements notamment. Sauf que la réaction des Zarzissiens a été tardive. On jouait le temps additionnel quand Adepoju obtenait un penalty, transformé par Hamdi Laabidi (90'+3).

Avec une défaite sur un tel score, les chances de qualification à la phase de groupes de la Coupe de la CAF sont désormais minimes.