Afrique: EST - La composition probable face au Souihli libyen

Le stade international de Misrata sera ce soir le théâtre du choc aller du second tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF entre le club libyen d'Al-Swehly et l'Espérance Sportive de Tunis.
Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h00 (heure locale), sous la direction de l'arbitre congolais Jean-Pierre.
Les compositions probables des deux équipes:
Al-Swehly SC :
Mouadh Al Mansouri, Ayoub Ayed, Nader Ghandri, Ahmed Shalbi, Saif Jaddour, Débora Fernandes, Kwasi Sibo, Abdelmonem Akkacha, Lameck Banda, Sola, Otto John.
Espérance Sportive de Tunis :
Bechir Ben Saïd, Nidhal Laifi, Mohamed Dräger, Hamza Jelassi, Raed Chikhaoui, Jesus Castillo, Moez Hadj Ali, Hamza Rafia, Imed Farraj, Youcef Belaïli, Hazem Mastouri.