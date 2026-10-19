Congo-Kinshasa: Kongo Central - Judith Suminwa inaugure le premier musée dédié aux femmes et aux hommes d'affaires congolais

La Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a procédé, ce jeudi le 15 octobre 2026, à l'inauguration officielle du Musée des femmes et des hommes d'affaires congolais, une initiative du professeur Val Masamba destinée à immortaliser les personnalités qui ont marqué l'histoire de l'entrepreneuriat en République Démocratique du Congo.

Implanté au sein du complexe commercial Valmasket, à Kisantu, dans la province du Kongo Central, ce musée se veut un lieu de mémoire, mais aussi une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment le Vice-Premier Ministre en charge de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le Ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba Mwana-Ngongo, ainsi que le Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), André Wameso, le Gouverneur du Kongo Central, Grâce Bilolo.

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Dans son discours, la Cheffe du Gouvernement a rendu hommage aux entrepreneurs congolais qui, par leur audace, leur créativité et leurs investissements, ont contribué à bâtir l'économie nationale. Pour Judith Suminwa, cette initiative rappelle que le développement d'un pays ne repose pas uniquement sur ses ressources naturelles, mais également sur la capacité de ses citoyens à entreprendre et à créer des richesses.

« Aujourd'hui, nous célébrons les femmes et les hommes qui ont osé entreprendre, investir, produire, employer et créer de la valeur dans notre pays. Nous honorons leur courage, leur persévérance et leur contribution au développement de la République. Mais nous célébrons également une idée essentielle : celle selon laquelle le développement durable d'une nation repose sur sa capacité à valoriser ses propres talents et ses propres modèles de réussite », a-t-elle déclaré.

La Première Ministre a également insisté sur la nécessité de reconnaître la place des entrepreneurs dans la construction des grandes nations.

« Aucune grande nation ne s'est développée sans ses artistes, ses créateurs, ses entrepreneurs, ses industriels, ses commerçants, ses inventeurs et ses bâtisseurs. Ce sont eux qui imaginent le futur avant qu'il ne devienne réalité », a-t-elle souligné.

Au-delà de sa dimension historique, le musée porte une ambition pédagogique. Il entend montrer aux jeunes Congolais que la réussite entrepreneuriale est possible et que les modèles à suivre ne se trouvent pas nécessairement à l'étranger.

« Que ce musée devienne ainsi un symbole de confiance en nous-mêmes, un lieu où la mémoire éclaire l'avenir, un lieu d'unité, où chaque jeune Congolaise et chaque jeune Congolais puisse découvrir que les modèles de réussite existent parmi nous et qu'il leur appartient, à leur tour, d'écrire chaque nouvelle page de l'histoire économique et sociale de notre pays », a souhaité Judith Suminwa.

Un hommage aux bâtisseurs de l'économie congolaise

À travers une collection de sculptures, le musée met à l'honneur plusieurs personnalités qui ont marqué, à différentes époques, le monde des affaires congolais. Parmi elles figurent notamment Dieudonné Kasembo Nyembo, Vanny Bishekwa, Mutombo Dikembe, Augustin Dokolo, Katebe Katoto, Jean Lengo Dia Ndinga, Jeannot Bemba, Pascal Kinduelo, Arthur Forrest, Désiré Victor Tuluka, etc.

Cette initiative vise à préserver la mémoire de ces figures tout en faisant découvrir leurs parcours aux visiteurs, particulièrement aux jeunes désireux de se lancer dans les affaires.

Prenant la parole à cette occasion, le Vice-Premier Ministre en charge de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a encouragé les jeunes à considérer l'entrepreneuriat comme une voie accessible, malgré les difficultés qui peuvent accompagner les débuts d'une activité économique.

« Je demande aux jeunes de visiter ce lieu en se disant qu'entreprendre est à ma portée. Entreprendre, c'est commencer, échouer, grandir, réussir », a-t-il déclaré.

Il a également salué le choix de Mbuela Village pour accueillir cet investissement, soulignant que les territoires de la RDC disposent eux aussi d'un potentiel économique capable d'attirer des initiatives privées.

De son côté, le Ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba Mwana-Ngongo, a félicité le professeur Val Masamba pour cette initiative qui valorise les entrepreneurs congolais et encourage l'émergence de nouveaux talents.

Le Gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a également salué la réalisation de ce projet, auquel il a souhaité plein succès.

Valmasket, près de 380 emplois créés

L'inauguration du musée a également été l'occasion de mettre en lumière le complexe commercial VALMASKET, qui l'abrite. Cet investissement privé a permis la création de près de 380 emplois, contribuant ainsi au dynamisme économique de Kisantu.

Sa réalisation s'inscrit dans le cadre des efforts engagés par le Gouvernement congolais, avec l'appui de la Banque mondiale, pour promouvoir l'entrepreneuriat national, notamment à travers le projet TRANSFORME.

Ce programme vise à renforcer les capacités des entrepreneurs, à améliorer les performances des petites et moyennes entreprises et à favoriser l'émergence d'un secteur privé capable de contribuer davantage à la croissance économique du pays.

La Première Ministre a réaffirmé l'importance que son Gouvernement accorde à l'entrepreneuriat national, considéré comme un levier essentiel de création d'emplois, de diversification de l'économie et de développement des territoires.

Qui est Val Masamba ?

Initiateur du complexe commercial VALMASKET, le professeur Val Masamba Lulendo Mpanda est un économiste et universitaire congolais spécialisé dans l'entrepreneuriat et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Docteur en sciences de gestion de l'Université de Bordeaux, il dirige I&F Entrepreneuriat, une structure engagée dans la formation et l'encadrement des entrepreneurs congolais. À travers le projet VALMASKET, implanté à Kisantu, il entend conjuguer investissement privé, création d'emplois et valorisation de la mémoire économique nationale.