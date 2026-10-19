Congo-Kinshasa: Forum d'investissement « Main dans la main » , FAO - Guylain Nyembo impose la voix de la RDC à Rome

Après avoir participé, le 13 octobre, à la session plénière consacrée aux investissements et aux partenariats pour accélérer la transformation agricole et le développement durable FAO, le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, est intervenu la semaine dernière au panel « Financer l'avenir des marchés alimentaires le long du corridor de Lobito ».

Ce panel réunissait six intervenants, dont le ministre de l'Agriculture et des Forêts de l'Angola, le Directeur général de l'Agence de développement de la Zambie, un représentant de l'Union européenne, le Directeur adjoint chargé du département de la résilience et de l'alimentation du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, ainsi que le Directeur du développement agricole de la Fondation Gates.

Guylain Nyembo a salué l'initiative des Présidents de la RDC, de l'Angola et de la Zambie en faveur de ce projet majeur d'intégration régionale. Il a souligné le potentiel du corridor de Lobito pour améliorer les transports, faciliter l'acheminement des produits congolais et renforcer leur accès aux marchés régionaux et internationaux.

Une ambition au service du développement des marchés alimentaires et de la valorisation de la production congolaise.