Sénégal: Cap-Skirring - Les hôteliers réclament la réfection de la route Ziguinchor-Cap et des vols réguliers

À l'ouverture de la saison touristique 2026-2027, le Collectif des acteurs économiques et touristiques de la Casamance plaide pour la réhabilitation de la route reliant Ziguinchor à Cap-Skirring et la programmation de vols réguliers, afin de faciliter l'accès à cette destination balnéaire du sud du Sénégal.

La qualité de la route entre Ziguinchor et Cap-Skirring et l'irrégularité des dessertes aériennes préoccupent les acteurs du tourisme en Casamance. Le Collectif des acteurs économiques et touristiques de la Casamance, d'après l'APS, réclame des infrastructures routières adaptées et une meilleure régularité des vols pour renforcer l'attractivité de la destination.

« Pour venir à Cap-Skirring, une distance de 70 km, vous pouvez faire plus de deux heures de temps, à cause de la route, qui est d'une très mauvaise qualité », a déclaré dimanche Doudou Tamba, président du collectif, lors d'une conférence de presse.

Selon lui, les difficultés d'accès à la station balnéaire constituent un obstacle au développement du tourisme. Cette situation peut notamment inciter certains visiteurs à prolonger leur séjour à Ziguinchor plutôt que de poursuivre leur déplacement vers Cap-Skirring.

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Les professionnels du secteur plaident également pour la programmation de vols réguliers, notamment par des compagnies comme Air Sénégal. Ils estiment que les annulations de vols enregistrées l'année dernière ont entraîné des pertes de clients et fragilisé l'activité touristique.

Doudou Tamba considère que les incertitudes liées aux dessertes aériennes, entre retards, imprévus et annulations, constituent « un frein majeur » à la promotion de la destination.

« Cette année, la saison a bien commencé. La Casamance attire toujours autant de monde. Les gens qui viennent ont envie de rester, mais le secteur doit être soutenu par des infrastructures et des services fiables », a-t-il souligné.

La saison touristique 2026-2027 a été lancée dimanche en Casamance et doit s'étendre sur plus de sept mois. Un premier vol affrété par le Club Med, transportant 175 passagers en provenance de France, a déjà atterri à l'aéroport international de Cap-Skirring.

Pour accompagner ce démarrage, le collectif des hôteliers opérant dans la station balnéaire prévoit une semaine culturelle, qui sera clôturée par un grand concert de l'artiste Omar Pène, lead vocal du Super Diamono. Avant ce rendez-vous, le chanteur doit effectuer des visites dans plusieurs villages de Casamance.