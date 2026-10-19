Sénégal/Maroc: Sénégal/Maroc - Le verdict du TAS attendu fin novembre

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne tranchera pas avant plusieurs semaines le litige opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la CAF et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF). L'instance basée à Lausanne a annoncé, ce lundi 19 octobre, que sa sentence est attendue fin novembre 2026.

Les supporters des Lions devront encore patienter. Dans un communiqué publié ce lundi, le TAS fait le point sur la procédure engagée par la FSF après la finale de la CAN 2025. Il indique que la formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement.

Selon l'institution, les arbitres ont choisi de rendre une décision complète, avec ses motifs juridiques : la « sentence du TAS ». Ce travail prendra plusieurs semaines. La décision est attendue à la fin du mois de novembre 2026.

L'audience s'était tenue à huis clos le jeudi 8 octobre 2026, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse. Le TAS avait toutefois précisé à l'avance qu'aucune décision ne serait rendue le jour même de l'audience. hespress

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Le TAS rappelle aussi que seules les informations diffusées par ses propres canaux sont officielles. Toute annonce sur cette affaire sera publiée sur son site Internet. En juillet déjà, l'institution avait dit avoir pris connaissance d'informations erronées circulant au sujet de cette procédure. tas-cas

Pour rappel, le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale, le 18 janvier 2026 à Rabat. La rencontre avait été marquée par des incidents : les joueurs sénégalais avaient refusé de poursuivre le match après un penalty jugé litigieux, accordé au Maroc dans le temps additionnel alors que le score était de 0-0. Le match a finalement repris son cours.

Le Jury d'appel de la CAF, saisi par la FRMF, avait ensuite infirmé une première décision du Jury disciplinaire rendue fin janvier. Le 17 mars, il a jugé que la FSF avait enfreint l'article 82 du règlement. Il a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal, sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, en application de l'article 84.