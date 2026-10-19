Angola: João Lourenço reçoit son homologue namibienne

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu lundi matin au Palais présidentiel, à Luanda, son homologue namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, pour une rencontre privée visant à renforcer la coopération bilatérale.

La cheffe d'État namibienne est arrivée à Luanda dimanche après-midi pour une visite d'État de trois jours, destinée à approfondir les relations politiques, économiques et sociales entre les deux pays.

La cérémonie d'accueil a été marquée par les honneurs militaires et le chant des hymnes nationaux de l'Angola et de la Namibie.

Netumbo Nandi-Ndaitwah a salué les membres de la délégation ministérielle angolaise, et le Président João Lourenço a fait de même avec les membres de la délégation namibienne.

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Le programme de la visite comprend la signature d'instruments de coopération juridique et des déclarations à la presse des deux chefs d'État, visant à renforcer le partenariat entre les deux pays.

Coopération bilatérale

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et la Namibie ont été officialisées le 18 septembre 1990. Depuis lors, les deux pays consolident leurs liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment l'énergie, la défense et la sécurité, les transports, les ressources naturelles et l'intégration régionale.

Dans le secteur de l'énergie, le projet hydroélectrique binational de Baynes, prévu sur le fleuve Cunene à la frontière entre les deux pays, se distingue. Il prévoit une capacité de production de 860 mégawatts et représente un investissement estimé à 1,5 milliard de dollars américains.

L'interconnexion électrique entre l'Angola et la Namibie constitue également un aspect stratégique de ce partenariat, au même titre que la coopération dans les secteurs des hydrocarbures, la gestion des frontières et la protection de l'environnement.

Cette visite d'État vise à consolider les mécanismes de coopération existants, à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et à promouvoir des initiatives conjointes qui profiteront aux économies et aux populations des deux pays.