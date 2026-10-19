Angola: La Présidente namibienne rend hommage à Agostinho Neto

Luanda — La Présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a déposé lundi, une gerbe de fleurs, au pied du sarcophage du premier président angolais, António Agostinho Neto, en hommage au fondateur de la nation angolaise.

Au Mémorial Dr. António Agostinho Neto, la cheffe de l'État namibienne s'est inclinée devant le sarcophage où repose la dépouille du premier président angolais et a déposé une gerbe de fleurs, en signe de respect et de reconnaissance de son héritage historique.

Accompagnée des membres du conseil d'administration du Mémorial, Netumbo Nandi-Ndaitwah a visité les différentes parties du monument, où elle a reçu des explications sur la vie et l'oeuvre de celui que l'on surnommait le « Grand Poète ».

Inauguré en 2012, le Mémorial Dr António Agostinho Neto, situé dans le quartier de Praia do Bispo à Luanda, est l'un des principaux symboles de la mémoire historique nationale et un hommage au fondateur de la nation angolaise.

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Ce complexe architectural abrite la dépouille d'Agostinho Neto, premier président de l'Angola, qui a proclamé l'indépendance nationale le 11 novembre 1975. Il comprend également des espaces dédiés à la préservation de son parcours politique, littéraire et historique.

Agostinho Neto, médecin, poète et dirigeant du MPLA, a dirigé le pays durant les premières années de l'indépendance jusqu'à sa mort, le 10 septembre 1979, à Moscou, alors en Union soviétique.

La Présidente de la Namibie est arrivée à Luanda dimanche après-midi pour une visite officielle de trois jours, visant à renforcer les relations d'amitié et la coopération entre les deux pays.

L'Angola et la Namibie tiennent des consultations régulières aux niveaux présidentiel, ministériel et technique, en vue d'approfondir leur coopération dans divers domaines et de renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun aux niveaux régional et continental.