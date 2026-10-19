Ile Maurice: VTT - Lincoln-Stiebjahn sans partage, De Witt-Domaingue renversent la situation

Yannick Lincoln et Simon Stiebjahn ont survolé la 11e édition du CIEL Fundsmith Colin Mayer Tour, conclue hier à Ferney. Vainqueurs des trois étapes, les représentants du Southern Sports Club n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Chez les dames, Carla De Witt et Stéphanie Domaingue ont confirmé leur remontée en s'adjugeant la victoire finale.

Le suspense n'aura guère duré chez les hommes. Déjà solidement installés en tête après deux journées, Yannick Lincoln et Simon Stiebjahn ont parachevé leur domination en remportant, dimanche, la troisième et dernière étape en 1h26'41. Le Mauricien et l'Allemand bouclent les trois jours de compétition en 5h21'06, avec une avance de 15'44 sur leurs premiers poursuivants.

Le duo réunionnais de Pif Paf, composé de Guillaume Deurweilher et Fabien Piffarelly, termine deuxième du général en 5h36'50. La troisième place revient à leurs compatriotes Jérémy Lenclume et Quentin Soubadou (Team GCCC), crédités de 5h44'05. Ces derniers ont réalisé une belle opération lors de l'ultime étape, terminant deuxièmes derrière les vainqueurs et devançant Pif Paf.

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Pour Lincoln et Stiebjahn, ce succès récompense une régularité remarquable. Premiers vendredi, samedi et dimanche, ils ont progressivement creusé l'écart sur leurs adversaires, sans jamais céder les commandes.

Le retour gagnant de Glorious Forties

Chez les dames, le scénario a été bien différent. Battues lors de la première étape par Kimberley Le Court et Heidi Dalton (Ready and Rusty), Carla De Witt et Stéphanie Domaingue ont renversé la hiérarchie dès samedi.

Le tandem de Glorious Forties a confirmé dimanche en remportant la dernière étape en 2h02'55, pour s'imposer au général en 7h42'27. Géraldine Harel et Carin Stofberg (Tailwind Nutrition) prennent la deuxième place en 8h02'15, devant Kimberley Le Court et Heidi Dalton, troisièmes en 8h08'58.

Chez les Masters 2, les Slovaques Andrej Kubis et Martin Belko (Suncycle Kubisbrothers) dominent leur catégorie en 5h45'18, tandis que Hein Kruger et Marc Bearman (Nifty Fifties) s'imposent en Masters 3 avec un cumul de 6h32'17.

Les Réunionnais Erick Garaios et Burel Georget (Les Masters ACPR) remportent les Masters 4 en 7h12'27. Chez les moins de 23 ans, Mathias De Guardia et Antoine Rousset (Breakaway Boys) décrochent la première place en 6h33'59.

En mixtes moins de 40 ans, Nicola Freitas et Rossouw Bekker (Bekker Together) terminent en tête en 7h07'09. Luc Merven et Bonny Swanepoel (Ride and Fight) remportent les mixtes 40 ans et plus en 8h17'22, tandis que Mark Kirkby et Fabien Halbwachs (Who Is Your Buffy) s'adjugent la catégorie Buffalo en 6h55'34.