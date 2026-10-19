Ile Maurice: Marie Perrier établit un nouveau record de Maurice

Marie Perrier continue de repousser ses limites. L'internationale mauricienne a établi un nouveau record national du 10 km sur route, dimanche, lors des Foulées du Parc à Narbonne, en France. Avec un chrono de 33 min 03 s, elle améliore de huit secondes sa précédente marque personnelle, confirmant sa belle forme à l'approche de deux rendez-vous majeurs de sa fin de saison.

Cette performance est d'autant plus encourageante qu'elle intervient en pleine période de préparation. La Mauricienne n'avait pas spécialement allégé sa charge de travail pour cette course, intégrée à une semaine d'entraînement soutenue. Malgré la fatigue accumulée, elle avait choisi de tenter d'améliorer son record sur le parcours narbonnais.

La spécialiste des courses de fond récolte ainsi les fruits du travail entrepris depuis sa participation aux Championnats du monde de semimarathon. Après une période consacrée à l'entraînement, elle a retrouvé un calendrier de compétitions plus dense, avec une condition physique qui semble évoluer favorablement.

Marie Perrier n'a pas caché sa satisfaction après cette nouvelle référence chronométrique. «J'améliore ma marque de 8 secondes», a-t-elle annoncé, estimant que ce résultat confirmait sa bonne forme actuelle.

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Ce record constitue également un précieux indicateur avant le semi-marathon de Lille, son prochain rendez-vous, puis le marathon de Valence, programmé début décembre. Cette dernière épreuve représente l'un des principaux objectifs de sa fin d'année.

La Mauricienne sait toutefois que les prochaines semaines seront déterminantes pour transformer les progrès enregistrés à l'entraînement en performances sur les distances plus longues. Elle pourra notamment s'appuyer sur les enseignements de cette sortie à Narbonne, où elle a bénéficié de l'accompagnement d'Auxence Denise pour la gestion de son allure.