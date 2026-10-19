Afrique: Beach-Volley - L'île signe un doublé en or aux Comores

Le beach-volley mauricien a frappé fort, hier, lors de la deuxième manche du circuit de la Zone 7, disputée sur la plage d'ItsandraMdjini, à Moroni. Les deux paires engagées en finale ont décroché la médaille d'or. Stéphanie Latour et Valentine Paul ont pris leur revanche sur les Réunionnaises, tandis que Gilbert Alfred et Akash Doobraz ont confirmé leur suprématie chez les hommes, en conservant le titre remporté en juillet aux Seychelles.

La finale féminine a tenu toutes ses promesses. Opposées aux Réunionnaises Maëlys Goursalo et Marie Andriamaherizo, les Mauriciennes ont parfaitement entamé la rencontre en remportant la première manche (21-13). Leurs adversaires ont cependant réagi avec autorité dans le deuxième set (21-12), relançant complètement les débats.

Tout s'est donc joué dans la manche décisive. Plus efficaces dans les échanges importants, Stéphanie Latour et Valentine Paul ont su faire la différence pour s'imposer 15-10 et s'offrir la médaille d'or.

Ce succès revêt une saveur particulière pour les Mauriciennes, battues vendredi par cette même paire réunionnaise au terme d'une rencontre très disputée (21-18, 19-21, 16-18). Cette fois, elles ont su inverser le scénario et conclure leur tournoi sur une victoire de prestige.

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Chez les hommes, Gilbert Alfred et Akash Doobraz n'ont pas laissé passer leur chance de conserver leur couronne. Opposés aux Comoriens Satoul et Mohamed, qui évoluaient devant leur public, les Mauriciens ont maîtrisé leur finale pour s'imposer en deux manches (21-16, 21-19).

Après un premier set bien négocié, le tandem mauricien a dû faire preuve de solidité dans la seconde manche pour contenir la résistance de ses adversaires. Alfred et Doobraz ont finalement eu le dernier mot, décrochant ainsi leur deuxième titre consécutif sur le circuit régional.

Les deux joueurs avaient déjà affiché une belle régularité durant les précédentes journées. En demi-finale, ils avaient notamment dominé les Comoriens Boukhary et Omar (21-16, 21-17), après avoir pris le meilleur sur des adversaires malgaches, comoriens et seychellois lors de leurs précédentes sorties.

Pour Stéphanie Latour et Valentine Paul, ce sacre vient également récompenser un parcours marqué par leur capacité à rebondir. Après leur revers face aux Réunionnaises vendredi, elles avaient assuré leur qualification pour la finale en dominant les Seychelloises Adeline et Dania (21-19, 21-15).

Avec deux médailles d'or, Maurice améliore son bilan de la première manche disputée aux Seychelles, où elle avait obtenu l'or masculin et l'argent féminin. Ce doublé à Moroni constitue une nouvelle satisfaction pour le beach-volley national, qui confirme sa place parmi les meilleures nations de la région.