Afrique: Football - Ligue des champions Africaine - Young Africans SC atomise le CFFA

Le CFFA, champion de Madagascar en titre, s'est incliné 4-0 face à Young Africans SC, samedi en Tanzanie, lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Lourde défaite pour le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA). Le champion de Madagascar a été dominé par Young Africans SC (4-0), samedi à l'Azam Complex Stadium de Dar es-Salaam, en Tanzanie.

L'équipe d'Andoharanofotsy a résisté pendant la première demi-heure avant de céder sur un but de Touré à la 40e minute. Les Tanzaniens ont ainsi rejoint les vestiaires avec un but d'avance.

« Les joueurs ont bien entamé le match, mais ils ont perdu leur concentration après le premier but tanzanien, inscrit sur un ballon mal capté par Goal Kely, puis récupéré par un adversaire », explique l'entraîneur du CFFA, Franck Rajaonarisamba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En difficulté physiquement

Au retour des vestiaires, Young Africans SC a rapidement creusé l'écart. Kangwanda a doublé la mise à la 47e minute, avant que Modathir (54e) et Maxi (59e) ne portent le score à 4-0 en moins d'un quart d'heure.

« Les joueurs de Young Africans SC ont un très bon niveau technique et tactique. Nous avons subi en seconde période. Nous manquions de rythme et notre adversaire a pris le dessus physiquement. Cela me paraît logique, car le championnat tanzanien bat son plein », reconnaît Franck Rajaonarisamba.

Malgré ce lourd revers, le technicien entend remobiliser son groupe en vue de la seconde manche. « Nous tâcherons de faire mieux au retour et tenterons de renverser la situation pour sauver l'honneur du pays. Plusieurs changements dans la composition de l'équipe seront nécessaires », annonce-t-il.

Le match retour est annoncé pour le mercredi 21 octobre, à l'Azam Complex Stadium de Dar es-Salaam. Le CFFA devra combler un retard de quatre buts face à un adversaire plus expérimenté sur la scène africaine. Young Africans SC compte notamment plusieurs titres nationaux et s'est imposé comme l'un des clubs majeurs du football tanzanien.