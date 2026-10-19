Madagascar: Évasions de prisonniers chinios - Fanirisoa Ernaivo apporte des éclaircissements

19 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, apporte des précisions sur la sortie de prison de onze détenus chinois et les recherches engagées. Elle affirme que quatre ont quitté Madagascar et que les sept autres sont toujours recherchés sur le territoire national.

De retour de Maurice, la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a présenté sa version des faits concernant la sortie de prison de onze ressortissants chinois. Elle a contesté les accusations la mettant en cause, formulées par le secrétaire général du syndicat des agents pénitentiaires dans une vidéo diffusée sur Facebook.

« Je rejette catégoriquement ces accusations diffamatoires, d'autant que j'ai tout mis en oeuvre pour faire arrêter et sanctionner ce groupe de chinois. Je ne me permettrais pas d'agir à la légère dans une affaire impliquant des accords internationaux », a déclaré la garde des Sceaux à son arrivée à l'aéroport d'Ivato.

À l'appui de ses explications, Fanirisoa Ernaivo a présenté des documents portant les signatures ayant autorisé la sortie des onze détenus chinois, qui devaient être transférés à la prison d'Antanimora. Selon la ministre, quatre d'entre eux ont quitté Madagascar. Les sept autres se trouvent toujours sur le territoire national et font l'objet de recherches.

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Rappel des responsabilités

« Ces ressortissants chinois craignent d'être incarcérés en Chine, où les conditions de détention sont plus sévères. Ils sont toujours sur le territoire et font déjà l'objet d'un avis de recherche », a-t-elle affirmé.

La ministre a également précisé que ses instructions, dans cette affaire comme dans toute autre, s'adresseraient au directeur général de l'administration pénitentiaire et non au syndicat des agents pénitentiaires. Elle a ainsi rappelé les responsabilités respectives de ses interlocuteurs.

« Aucune instruction n'est adressée au syndicat.

Le syndicat des agents pénitentiaires n'a aucune compétence dans le fonctionnement de la justice », a-t-elle déclaré.

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