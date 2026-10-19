Madagascar: Commerce - Les entreprises soumises aux normes du marché africain

La normalisation et le respect des exigences de qualité sont essentiels pour permettre aux entreprises malgaches d'accéder au marché africain et de tirer profit des opportunités offertes par la Zlecaf.

Madagascar mise sur la normalisation pour accroître ses exportations vers l'Afrique. Le 16 octobre, à Antaninarenina, le ministère du Commerce et de la Consommation, par l'intermédiaire du Bureau des normes de Madagascar, a souligné l'importance du respect des exigences de qualité pour accéder aux marchés de la Zone de libre-échange continentale africaine

(Zlecaf). Cet espace représente près de 1,4 milliard de consommateurs et un produit intérieur brut cumulé estimé à 3 400 milliards de dollars. Pour les entreprises malgaches, l'enjeu est de convertir ce potentiel commercial en débouchés concrets.

« La mise en place de normes et leur application constituent des enjeux majeurs pour permettre aux produits malgaches d'accéder à davantage de marchés», a souligné Haingotiana Andriamadison, ministre du Commerce et de la Consommation, lors de la célébration de la Journée mondiale de la normalisation.

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Placée sous le thème « Normes, qualité et Zlecaf: renforcer la compétitivité des produits malgaches sur les marchés africains », la rencontre a rappelé le rôle de la conformité dans le développement des échanges.

L'ouverture commerciale ne garantit pas, à elle seule, l'écoulement des marchandises. Les entreprises doivent aussi respecter les exigences techniques et réglementaires des pays importateurs. À défaut, leurs produits risquent de se heurter à des obstacles sur les marchés visés, même lorsque les droits de douane sont réduits.

Alignement

La normalisation constitue ainsi un enjeu économique pour les producteurs, les transformateurs et les exportateurs. La maîtrise de la qualité peut renforcer la confiance des acheteurs, faciliter les négociations commerciales et favoriser des partenariats durables. Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent toutefois être en mesure de financer les contrôles, d'adapter leurs procédés de fabrication et de moderniser leurs équipements.

Haingotiana Andriamadison a également souligné la nécessité d'aligner les normes malgaches sur les normes internationales afin de faciliter la commercialisation des produits locaux à l'étranger. Pour les petites et moyennes entreprises, un accompagnement technique sera déterminant pour que la mise en conformité ne constitue pas un frein supplémentaire à l'exportation.

La directrice générale du Bureau des normes de Madagascar, Sitraka Zarasoa Rakotomahefa, a, pour sa part, insisté sur le rôle des normes dans l'accès aux marchés régionaux. Leur élaboration et leur application s'inscrivent dans le cadre de la politique et de la stratégie nationales de normalisation.

L'élargissement des débouchés pourrait permettre aux entreprises d'accroître leur production, d'augmenter leurs revenus et de créer des emplois. Les agriculteurs, les artisans et les transformateurs locaux pourraient notamment bénéficier d'une demande accrue, à condition de répondre aux critères des acheteurs africains.

Le gouvernement prévoit de mettre en place un comité national pour mieux coordonner les actions liées à cette intégration commerciale. La Banque africaine de développement apporte également un soutien technique et financier au programme d'accompagnement de Madagascar.

Au-delà de la progression des exportations, l'objectif est de faire de la qualité un levier de développement économique au bénéfice des producteurs et des entreprises locales.