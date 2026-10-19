Madagascar: Rugby à XV - Coupe de Madagascar - Cosfa défie Uscar en finale

Le Cosfa retrouvera l'Uscar en finale de la Coupe de Madagascar de rugby à XV. Une nouvelle confrontation après la finale du championnat national.

Le Cosfa a survolé sa demi-finale de la Coupe de Madagascar de rugby à XV en écrasant le TFA d'Anatihazo (91-29), dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Les militaires retrouveront en finale l'Uscar, qui a éliminé le TFMA au terme d'une rencontre beaucoup plus serrée (45-44).

Face au TFA, les hommes de Noé Mboazafy Rakotoarivelo, dit « coach Razily », ont rapidement imposé leur rythme. Malgré une pénalité concédée dès la première minute, les militaires ont pris les commandes grâce à leur puissance offensive. Après dix minutes de jeu, le Cosfa menait déjà 17-3, laissant présager un après-midi difficile pour les joueurs d'Anatihazo.

Soutenu par un public acquis à sa cause, le TFA a tenté de résister, mais les militaires ont poursuivi leur démonstration. Un drop réussi à la 20e minute, puis une succession d'essais leur ont permis de creuser l'écart pour atteindre la pause avec une avance de 39-10.

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Le doublé en ligne de mire

Au retour des vestiaires, le Cosfa a accentué sa domination. Les essais se sont enchaînés face à une défense du TFA en difficulté. Les joueurs d'Anatihazo ont néanmoins trouvé les ressources pour inscrire trois essais en fin de rencontre, sans pouvoir éviter une lourde défaite.

« Les militaires ont mieux joué que nous », a reconnu Mamy Andriamaro, entraîneur du TFA, à l'issue du match.

Sacré champion de Madagascar en septembre, le Cosfa se rapproche désormais du doublé championnat-Coupe.

« Nous avons atteint notre objectif de jouer la finale. Nous visons un doublé après le titre de champion de Madagascar au mois de septembre. Ce sera un match très difficile contre l'Uscar, mais nous sommes prêts », a déclaré Noé Mboazafy Rakotoarivelo.

La finale s'annonce toutefois disputée. En éliminant le TFMA d'un seul point (45-44), l'Uscar a montré sa capacité à négocier une rencontre serrée. Les militaires devront donc se méfier de cet adversaire qu'ils connaissent bien.

Lors de la finale du championnat national, le Cosfa ne l'avait emporté que d'un point (26-25). Ce nouvel affrontement offrira à l'Uscar l'occasion de prendre sa revanche, tandis que les militaires tenteront de confirmer leur suprématie en décrochant un deuxième trophée cette saison.