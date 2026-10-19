Madagascar: Entreprises - Les investissements favorisent les infrastructures

Madagascar entend accélérer la réalisation des projets d'infrastructures déjà financés pour soutenir l'activité économique et améliorer les conditions de vie de la population. Le 17 octobre 2026, la délégation malgache s'est entretenue avec Harold Tavares, représentant du groupe Afrique II au sein de la Banque mondiale, des moyens de faire avancer les projets prioritaires, notamment dans les secteurs de l'énergie, des routes et de l'eau potable.

La modernisation de la Jirama figure parmi les priorités évoquées. L'amélioration de l'approvisionnement en électricité est essentielle pour les entreprises, les commerçants et les ménages. Un service plus fiable permettrait de réduire les interruptions d'activité et les dépenses qu'elles entraînent, tout en améliorant les conditions de production.

La réhabilitation des routes reliant les régions et les zones de production constitue un autre levier de développement. Elle doit faciliter le transport des marchandises et les déplacements. Pour les agriculteurs et les petits commerçants, des axes praticables faciliteraient l'acheminement des produits vers les marchés et pourraient réduire les coûts de transport.

Facilitation

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Les discussions ont également porté sur l'accès à l'eau potable, notamment sur les solutions technologiques de traitement de l'eau. Au-delà des enjeux de Santé publique, l'amélioration de la desserte pourrait alléger les dépenses des ménages et faciliter leur quotidien dans les localités insuffisamment approvisionnées.

L'accès des institutions de microfinance aux réseaux de paiement a aussi été abordé. Leur intégration à ces dispositifs pourrait faciliter les transactions et les opérations des petites entreprises. La mobilisation d'investissements privés a, par ailleurs, été évoquée pour soutenir les initiatives de développement.

La priorité consiste désormais à accélérer la préparation et l'exécution des projets disposant déjà de financements. La coopération technique avec la Banque mondiale doit se poursuivre pour examiner les propositions, préciser les besoins financiers et définir les conditions de réalisation.