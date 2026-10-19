Madagascar: Antanarivo - Certains quartiers retrouvent le calme la nuit

L'ambiance dans certains quartiers de la ville change la nuit. Dans le quatrième arrondissement, le brouhaha habituel laisse place à un silence pesant. Des chefs fokontany des 67 Ha, d'Antohomadinika et d'Anatihazo, interrogés séparément hier, en témoignent : « Nous croisons rarement des gens dans la rue la nuit, pas comme autrefois.» À Antohomadinika Sud, seuls ceux qui ont une destination précise sortent la nuit, constate Christian Ravelomanana, chef fokontany. Aux 67 Ha Nord-ouest, « le quartier est un peu calme la nuit depuis que les bars ferment à 21 heures », indique Thierry Ratiarison, son homologue.

Selon ces responsables, ce changement de décor date des contrôles nocturnes, ainsi que de la fermeture des bars à 21 heures, conformément aux consignes de la préfecture de police d'Antananarivo.

Les patrouilles nocturnes ont été renforcées depuis la série de disparitions de personnes qui a secoué la capitale au mois de juillet 2026.

Examen de situation

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Depuis, des fokontany ont organisé des patrouilles de nuit avec l'appui d'éléments de la Police nationale. Un bilan de ces opérations dressé par le commissariat central de Tsaralalàna et rapporté par la Police nationale cette semaine indique le contrôle de 282 personnes circulant dans la nuit du 27 septembre au 6 octobre 2026. Ce même rapport indique qu'une centaine de personnes ont été interpellées pour des vérifications d'identité sur la voie publique durant cette période.

« Lorsqu'une personne ne porte pas sa carte d'identité la nuit, elle fait l'objet d'un examen de situation », indique une auprès de la Police nationale. Il s'agirait d'une simple enquête d'usage visant à vérifier son identité, et non d'une mesure liée à une infraction commise.

« Cela peut conduire à une rétention à titre protecteur si les motifs de son déplacement restent flous ou si personne ne peut lui apporter sa pièce d'identité sur place. Il ne s'agit aucunement d'une garde à vue, mais bel et bien d'une mesure de protection », enchaîne la source. Selon elle, ces mesures permettent d'éviter de nombreuses infractions : « La personne concernée est susceptible d'en commettre une ou d'en être victime, notamment lors d'une agression ou d'un vol à la tire »