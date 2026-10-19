Madagascar: Ago de la FMF - Le nombre de votants élargi

La Fédération malgache de football et les ligues régionales ont adopté des modifications des statuts et du code électoral. Elles s'appliqueront dès la prochaine élection, prévue fin 2027.

Le collège électoral de la Fédération malgache de football (FMF) comptera quarante et un délégués lors de la prochaine assemblée générale élective, prévue fin 2027. Cette modification a été adoptée samedi en fin d'après-midi, à l'auditorium de Carion, lors de l'assemblée générale ordinaire de la fédération.

Les amendements aux statuts et au code électoral avaient déjà été proposés lors de l'AGO organisée à Antsirabe fin mars. Leur adoption avait alors été reportée. Le projet initial prévoyait quarante-sept délégués votants. Le nombre finalement retenu est de quarante et un, avec pour objectif de limiter les risques de corruption avant, pendant et après le scrutin.

Les présidents ou représentants de vingt et une ligues régionales ont participé au vote à main levée. Seule la ligue d'Atsinanana était absente et excusée. Les textes actualisés ont été approuvés par seize des vingt et une ligues représentées.

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Le collège électoral accueillera désormais d'autres acteurs du football, en plus des ligues régionales. Les deux nouvelles ligues, Fitovinany et Ambatosoa, pourront participer au prochain scrutin. Les clubs les mieux classés en première division élite et en première division régionale disposeront également de représentants, sur la base du classement de la dernière saison achevée.

Intégration des associations

Neuf associations disposeront chacune d'un ou de deux représentants : celles des arbitres, des entraîneurs, du football féminin, du futsal, du beach soccer, des supporteurs, des anciennes gloires, des journalistes sportifs et des académies ou écoles de football.

« Les délégués votants doivent appartenir au membre qu'ils représentent et être nommés ou élus par l'instance », précisent les statuts.

Autre changement : les membres du comité exécutif seront élus au scrutin de liste, en remplacement du vote par poste pratiqué jusqu'ici. Ces nouvelles dispositions s'appliqueront dès la prochaine élection à la tête de la fédération, en 2027.

Le mandat de l'équipe actuelle, présidée par Alfred Randriamanampisoa, doit normalement prendre fin le 23 octobre 2027. L'assemblée générale élective pourrait toutefois se tenir dans un délai supplémentaire maximal de trois mois. La commission électorale précisera ultérieurement les modalités du scrutin.

L'AGO de samedi s'est déroulée en présence de responsables des instances internationales du football : Gelson Fernandes, Fatou Binetou Ba N'Diaye, Karishma Inayat, Ghezal Reda et le Malgache Sanda Rasamoelina.