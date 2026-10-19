Madagascar: Ligue de conférence UEFA - Le club d'Acapandié bat l'Ajax

19 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Début idéal pour Hajduk Split. Le club croate du défenseur des Barea, Mathieu Acapandié, a remporté son premier match en Ligue de conférence de l'UEFA en s'imposant à domicile face à l'Ajax Amsterdam (2-1), jeudi soir, lors de la première journée.

Hajduk Split menait 1-0 à la pause. L'Ajax a égalisé en début de seconde période (53e), mais les coéquipiers d'Acapandié ont repris l'avantage deux minutes plus tard (55e).

Le club néerlandais a dominé la possession de balle (55 % contre 45 %) et tenté davantage de tirs (13 contre 11). Hajduk Split s'est toutefois montré plus précis, avec huit tirs cadrés contre trois pour l'Ajax.

Arrivé cette saison au sein du club croate, six fois champion national et vainqueur de neuf Coupes et de cinq Supercoupes, Acapandié compte quatorze titularisations. Le défenseur malgache de 21 ans évoluait auparavant au FC Nantes, où il a joué de 2019 à 2026.

Lors de la deuxième journée, le 22 octobre, Hajduk Split se déplacera sur la pelouse du FC Thoune, en Suisse.

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