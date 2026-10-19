Madagascar: L'Uscar arrache sa qualification sur le fil

L'Uscar a décroché son billet pour la finale de la Coupe de Madagascar de rugby à XV au terme d'une demi-finale haletante face au TFMA d'Ankasina, dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Les joueurs de la Commune se sont imposés d'un point (45-44), grâce à un drop décisif de Tianarivo dans les dernières minutes. Ils retrouveront le Cosfa pour une revanche de la finale du championnat national, perdue de justesse début septembre (24-25).

La rencontre a été riche en rebondissements. L'Uscar a pris les devants grâce à un premier essai de Tianarivo à la 7e minute. Profitant de l'infériorité numérique du TFMA, réduit à treize après deux cartons jaunes, les joueurs de la Commune ont creusé l'écart pour mener 12-0 à la 15e minute.

Les sanctions ont ensuite touché les deux équipes. À son tour en infériorité numérique à plusieurs reprises, l'Uscar a vu le TFMA réduire l'écart, mais a conservé l'avantage à la pause (27-19).

Au retour des vestiaires, le TFMA a profité de sa supériorité numérique pour renverser la situation et prendre les commandes. En difficulté face aux offensives adverses, les joueurs de la Commune ont néanmoins trouvé les ressources pour revenir au score. Les deux formations se sont alors livré un bras de fer, se rendant coup pour coup.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un drop libérateur

À la 68e minute, le TFMA menait 44-42. Trois minutes plus tard, l'Uscar a perdu un joueur, expulsé sur carton rouge. Malgré ce nouveau coup dur, Tianarivo a réussi le drop décisif, permettant à son équipe de reprendre l'avantage et de s'imposer 45-44.

« C'était un match très difficile. Je n'aime pas parler de l'arbitrage, mais il était débordé et n'arrivait pas à gérer le match comme il se doit », a déclaré Berthin Rafalimanana, alias Zoto, entraîneur de l'Uscar. À propos de la finale, il a ajouté : « Nous essaierons d'être à la hauteur, car c'est le remake de la finale du championnat de Madagascar. »

De son côté, Fidelis Rakotoniaina, dit « coach Louda », entraîneur du TFMA, a regretté les maladresses de ses joueurs : « Nous avons commis trop de fautes de main. »

Qualifiée au bout du suspense, l'Uscar aura l'occasion de prendre sa revanche sur les militaires. Face à un Cosfa largement vainqueur du TFA en demi-finale (91-29), l'équipe de la Commune devra limiter ses fautes et mieux maîtriser sa discipline pour espérer soulever le trophée.