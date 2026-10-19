Madagascar: Billiard - Mondiaux IBF - Vingt-quatre joueurs en lice à Cape Town

19 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Délégation massive. L'Union billard malgache (UBM) aligne vingt-quatre joueurs aux championnats du monde de billard IBF (International Billiard Federation), qui auront lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, du 24 octobre au 1er novembre. Les représentants de la Grande Île, les meilleurs de chaque catégorie à l'issue du championnat national à douze étapes, prendront en charge les différents frais liés à ce déplacement international. « L'État nous a aidés en ce qui concerne l'hébergement sur place », a souligné Tsinjohasina Rabeharisoa, président de l'UBM.

Madagascar présentera huit joueurs dans la catégorie Men's, huit chez les dames, sept chez les seniors et quatre chez les moins de 23 ans. Les porte-fanions malgaches disputeront les épreuves individuelles, en double et par équipes. La liste initiale des joueurs était de vingt-sept, mais elle a été réduite à vingt-quatre. Deux coaches et un dirigeant accompagneront les joueurs en terre sud-africaine. Ce sera la troisième participation malgache à une telle compétition mondiale.

Le meilleur joueur du pays, Daniela Andriamihaja, avait déjà atteint les quarts de finale lors de l'édition à Albi, en France, en 2022. L'équipe masculine avait échoué aux portes des play-offs ou des demi-finales lors de l'édition à Malte, il y a deux ans. La première vague de la délégation, composée de vingt-quatre personnes, s'est envolée pour la nation arc-en-ciel tôt ce matin. La deuxième vague est prévue partir ce lundi, sauf changement de plan de vol.

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