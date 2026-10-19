Madagascar: Beach-volley - Zone 7 - Andri et Jessie ratent le bronze

19 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Pas de podium. L'équipe féminine de la Grande Île, formée par Holiarisoa Andriamihasoa Ravonintseheno et Jessie Ralaivahoaka, s'est inclinée devant les Seychelloises Adeline et Dania, 0 à 2, en match de classement pour la troisième place, dimanche, au championnat de la zone 7, sur la plage d'Itsandra Mdjini, aux Comores.

Elles ratent ainsi la médaille de bronze. La paire Andri-Jessie a perdu contre les Réunionnaises Maëlys et Marie, 0-2, en demi-finale samedi. La formation féminine de la Grande Île avait déjà perdu contre ces Réunionnaises et ces Seychelloises en phase de groupe.

L'équipe masculine, composée de Robsell Thierry Antoine et Jerry Arnaud Razakandrainy, n'a pas pu accéder aux demi-finales après trois défaites d'affilée en phase éliminatoire face aux Mauriciens, aux Comoriens et aux Seychellois. Les deux équipes représentant le pays à ce tournoi zonal n'ont ainsi enregistré aucune victoire.

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