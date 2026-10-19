Madagascar: Parvis d'analakely - Énorme succès de Rossy

19 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le parvis d'Analakely a été pris d'assaut hier par les admirateurs de Rossy. L'engouement suscité par le concert a provoqué d'importants embouteillages dans les rues avoisinantes, tandis que de nombreuses familles se sont rassemblées pour assister au spectacle. Parents et enfants ont profité de cette sortie de fin de semaine, dans une ambiance populaire au coeur de la capitale.

Accompagné de son groupe, de ses choristes et de ses danseurs traditionnels, Rossy a enchaîné les chansons tout en jouant de son accordéon. Plusieurs titres connus de son répertoire, notamment Zana-drazana, Izaho irery et Raiso amin-kafaliana, ont ponctué cette prestation en plein air.

Le concert a notamment réuni un public issu de différentes générations, avec une forte présence de familles et de spectateurs des milieux populaires. Pour ces derniers, ce rendez-vous musical a été l'occasion de se retrouver autour des chansons de l'artiste et de partager un moment de divertissement. L'affluence observée au parvis et les perturbations de la circulation témoignent de l'attrait qu'exerce encore Rossy auprès de son public.

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