Madagascar: Ivokolo - Rolf assure son retour sur scène

Rolf retrouve la scène en solo avec le concert « Omaly, Anio, Rahatrizay », présenté samedi à l'Ivokolo, à Analakely. Après plusieurs années de retrait, le chanteur renoue avec son public à travers un spectacle qui ouvre une célébration appelée à se poursuivre jusqu'en 2027.

Sans invités ni écrans géants, l'artiste mise sur la musique vivante et la proximité avec les spectateurs. Accompagné de quatre musiciens, Julie Ratefy au clavier, Ulys Ratomosoa à la guitare électrique, Hery Fanantenana à la batterie et Tendry à la deuxième basse et à la guitare acoustique, il revisite les titres marquants de son répertoire.

« Efa lasanao ny foko », « Lanitra », « Sambatra », « Hiala », « Tsy olon-dratsy », « Bandy keliko », « Ombalahy » et « Fitiavanao » figurent parmi les chansons interprétées. Des compositions plus récentes, dont « Ny tantarako », « Orange » et « Siloke », complètent le programme, aux côtés de reprises de Michael Jackson et de Bob Marley.

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Le spectacle réunit plusieurs générations, des enfants aux personnes âgées, autour des chansons de l'artiste. Les tableaux de la plasticienne Yasmine Fidimalala habillent également la scène, faisant dialoguer arts visuels et musique autour de thèmes comme l'amour, l'espoir, les épreuves et la famille. Rolf privilégie une approche authentique, dans laquelle les chansons racontent des histoires de vie et réveillent les souvenirs. Certains spectateurs lui confient même avoir versé des larmes, témoignant de l'émotion suscitée par ses interprétations.

Après une période de retrait entamée en 2006, le chanteur reprend progressivement ses activités musicales. Autodidacte, il a construit son univers en mêlant funk, rock, jazz et rythmes malgaches. Avec Zara Studios, il prépare la suite des célébrations de ses 35 ans de musique.