Madagascar: Rn1 - Anosizato - Ampitatafika - Deux motocyclistes meurent dans deux accidents

Deux motocyclistes ont perdu la vie dans deux accidents distincts sur la RN1, à Anosizato et à Ambodiafontsy. L'un a été écrasé par un camion, tandis que l'autre a percuté un poids lourd en panne.

Deux accidents mortels se sont succédé avant-hier sur la route nationale 1, à Anosizato et sur la ligne droite reliant Ampitatafika à Fenoarivo. Les victimes, deux motocyclistes âgés d'environ 30 et 35 ans, ont succombé sur le coup à la violence des chocs. Le premier a été écrasé par un camion, tandis que le second a percuté un poids lourd à l'arrêt.

Le premier accident s'est produit dans l'après-midi à Anosizato Antanimenakely.

Horrifié

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Une grosse cylindrée venant de l'ouest a été heurtée, puis écrasée par un camion qui circulait en sens inverse. Grièvement atteint à la tête, le motocycliste est mort sur le coup. La scène a horrifié les passants : la victime gisait au milieu de la chaussée. Son corps a été recouvert d'un drap pendant les constatations effectuées par les autorités.

Le second accident s'est produit vers 20 h 30 sur la ligne droite d'Ambodiafontsy. Alertés, les gendarmes et une équipe soignante du CSB II de Faliarivo se sont immédiatement rendus sur place. D'après les premières constatations, un scooter Kymco G6, qui circulait de Fenoarivo vers Ampitatafika, a percuté un camion en panne immobilisé au bord de la route. Le motocycliste est mort sur le coup et son deux-roues a été entièrement détruit. Le corps a été remis à la famille à l'issue des constatations.