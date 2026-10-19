Madagascar: Maevatanàna - Quatre enfants périssent dans un incendie

19 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Quatre enfants et leur mère, enceinte, ont péri dans l'incendie d'une maison à Berere, dans la commune de Maevatanàna II, le week-end dernier. Le père de famille a également été brûlé, mais a pu être secouru à temps. La piste d'un incendie volontaire est suspectée. Les forces de l'ordre ont engagé une enquête approfondie.

Le feu s'est déclaré vers 23 heures, alors que toute la famille dormait profondément. Les flammes se sont rapidement propagées à cette maison au toit de chaume. La mère et ses quatre enfants sont restés piégés à l'intérieur, tandis que le père a réussi à s'échapper. Le chef de la région Betsiboka s'est rendu sur place pour constater les dégâts, apporter une aide aux sinistrés et présenter ses condoléances à la famille endeuillée.

« Selon les témoignages recueillis, il s'agirait d'un incendie volontaire. Le mobile et l'identité des responsables restent toutefois à déterminer. Le père aurait réussi à sortir de la maison au moment du sinistre, mais, lorsqu'il y est retourné, trois des enfants étaient déjà décédés. Le quatrième enfant et sa mère ont succombé pendant leur transport à l'hôpital », indique la région Betsiboka.

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