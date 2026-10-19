Ile Maurice: Shiv Khera - «Le caractère est bien plus important que les compétences»

Invité par le Mauritius Institute of Directors (MIoD) et Excelerate Consulting, le conférencier international a appelé les dirigeants mauriciens à miser sur le caractère, les valeurs et la responsabilité individuelle pour transformer les difficultés en opportunités de réussite.

«Les compétences peuvent ouvrir des portes, mais le caractère détermine jusqu'où vous irez.» C'est le message central de Shiv Khera aux dirigeants mauriciens réunis vendredi 16 octobre à l'occasion de la Leadership Conference organisée par le Mauritius Institute of Directors (MIoD), en collaboration avec Excelerate Consulting. Intitulée Turning Setbacks into Comebacks: The Winner Mindset, cette conférence a placé la capacité à rebondir, la force de caractère et la qualité du leadership au coeur des réflexions.

Auteur de best-sellers, conférencier international et coach en leadership, Shiv Khera a insisté sur le rôle déterminant de l'attitude et des valeurs dans la réussite professionnelle. Pour lui, diriger ne consiste pas uniquement à définir une stratégie ou à atteindre des objectifs. Il s'agit aussi d'inspirer les équipes, de bâtir un respect mutuel et de traduire les principes affichés par l'organisation en actions concrètes.

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Le leadership se mesure ainsi autant à la capacité d'obtenir des résultats qu'à celle de faire grandir les personnes. «Seul un bon leadership peut former de bons dirigeants», a-t-il souligné, rappelant que le caractère doit primer sur les seules compétences techniques.

Shiv Khera a également mis l'accent sur la nécessité de distinguer ce qui est urgent de ce qui est véritablement important. Dans un environnement marqué par les incertitudes économiques et les transformations des entreprises, cette capacité à hiérarchiser les priorités devient essentielle. Elle suppose du discernement, du courage et une vision claire des objectifs à atteindre.

Autre enseignement de son intervention : les difficultés ne doivent pas être considérées uniquement comme des échecs, mais comme des occasions d'apprentissage et d'amélioration. La manière dont un dirigeant réagit sous pression, assume ses responsabilités et mobilise ses équipes peut faire la différence entre un revers subi et une occasion de rebondir.

Les trois P : personnes, persuasion et priorisation

Cette approche a trouvé un écho auprès de Vinayeghen Govindasami, Chairman de Mauritius Shipping Corporation Ltd (MSCL). Il a notamment retenu l'importance de bien choisir les personnes qui composent une organisation et de privilégier la préparation plutôt que les mesures correctives. Pour guider la réussite de son entreprise, il entend s'appuyer sur les trois P évoqués lors de la conférence : les personnes, la persuasion et la priorisation.

Shahannah Abdoolakhan, fondatrice d'Abler Group et administratrice indépendante, a elle aussi privilégié cette grille de lecture. Elle estime que les dirigeants, souvent absorbés par les objectifs et les échéances, doivent régulièrement prendre du recul pour s'interroger sur le temps consacré à leurs équipes, la pertinence de leurs priorités et leur capacité à communiquer leur vision.

La fondatrice d'Abler Group a souligné l'importance de la résilience face aux difficultés. La valeur d'une conférence de leadership, dit-elle, se mesure avant tout à la manière dont ses enseignements sont ensuite appliqués dans les organisations.

Pour Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer (CEO) du MIoD, cette initiative s'inscrit dans la mission de l'institut de contribuer au développement des dirigeants mauriciens et de promouvoir les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise. Les organisations ont besoin de responsables capables d'exercer leur jugement, de maintenir un cap et de prendre des décisions responsables lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Shateeaum Sewpaul, Founder & CEO d'Excelerate Consulting, a pour sa part insisté sur la nécessité de prolonger la réflexion au-delà de la conférence et de partager les enseignements au sein des entreprises.

Au fond, le message de Shiv Khera est que la réussite durable ne dépend pas uniquement de la stratégie ou des compétences. Elle repose aussi sur la capacité des dirigeants à incarner leurs valeurs, à prendre les bonnes décisions et à faire progresser leurs équipes. Un leadership qui ne se limite pas à obtenir des résultats, mais qui contribue à bâtir des organisations plus responsables et plus résilientes.