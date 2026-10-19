Ile Maurice: Les héros oubliés, les patients invisibles

Depuis plus d'une semaine, l'opinion publique assiste à une exposition sans précédent d'informations relatives à une patiente hospitalisée. Des détails relevant de la sphère médicale ont circulé largement, jusqu'à la diffusion de vidéos montrant sa mobilisation à l'hôpital. Quelle que soit l'émotion légitime suscitée par ce drame, une question fondamentale s'impose : qu'est devenue la confidentialité médicale ? La gravité d'une affaire, son retentissement médiatique ou son intérêt politique ne sauraient suspendre le droit d'une patiente au respect de sa vie privée et de sa dignité.

Plus préoccupant encore, certaines communications ont donné l'impression d'être relayées, voire encouragées, par des instances officielles. Une forme de concurrence politique semble s'être installée autour de ce cas. Nous saluons, à cet égard, la retenue du Premier ministre, lui-même médecin, qui ne s'est pas engagé dans cette surenchère publique. Il appartient désormais aux autorités de faire toute la lumière sur l'origine des divulgations, les autorisations éventuellement obtenues et les mesures nécessaires pour prévenir leur répétition.

Mais derrière les déclarations, les images et les visites médiatisées, d'autres héros méritent d'être reconnus. D'abord, la patiente elle-même, dont la force face à l'épreuve appelle notre profond respect, ainsi que ses proches, confrontés à l'angoisse et à l'incertitude. Ensuite, le conducteur du véhicule, dont le courage mérite d'être souligné : malgré les tirs et les circonstances extrêmement dangereuses rapportées, il n'aurait pas abandonné son véhicule. Les faits précis, notamment les réactions des différents intervenants, doivent naturellement être établis avec rigueur.

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Il faut également rendre hommage aux équipes du SAMU, appelées à extraire et à prendre en charge une blessée dans des conditions particulièrement difficiles. Dans une telle situation, chaque geste compte : sécuriser, stabiliser, protéger les fonctions vitales et organiser le transfert. La moindre erreur peut avoir des conséquences irréversibles. Les médecins, infirmiers et autres professionnels de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Victoria ont, eux aussi, assuré une prise en charge exigeante, notamment durant le week-end, alors que la patiente était maintenue sous sédation profonde. Leur engagement ne devrait jamais être effacé du récit public.

La question de la transparence

La question de fond n'est pas de contester, par principe, le recours à une équipe étrangère. La coopération internationale est précieuse et parfois indispensable. Elle est plutôt de comprendre pourquoi les compétences présentes à Maurice, dans les secteurs public et privé, ne sont pas systématiquement évaluées et mobilisées selon une procédure clinique transparente avant de décider d'une intervention extérieure. Seuls les spécialistes ayant accès au dossier complet peuvent juger des besoins réels de cette patiente ; aucun commentaire public ne devrait se substituer à leur appréciation.

L'attitude du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, soulève à cet égard des interrogations légitimes. Son choix personnel rapporté de recourir à un praticien privé pour une intervention réalisée dans un établissement public, puis la mobilisation d'une équipe venue d'Inde pour cette affaire, ne prouvent pas en eux-mêmes une défiance envers nos professionnels. Mais ils rendent indispensable une explication claire : quels critères médicaux ont motivé ces décisions, quelles compétences locales ont été consultées, et les mêmes possibilités sont-elles offertes à tous les patients ?

Car la vraie injustice serait l'existence d'une médecine à deux vitesses : d'un côté, les cas fortement médiatisés, pour lesquels les moyens exceptionnels seraient rapidement mobilisés ; de l'autre, les patients anonymes, sans relais politique ni couverture médiatique, qui attendraient au terme de démarches administratives interminables. Pensons, par exemple, à un malade présentant une hémorragie sous-arachnoïdienne nécessitant une expertise neurovasculaire urgente. Sa chance de survie ne devrait dépendre ni de sa notoriété, ni de ses relations, ni de la capacité de son histoire à faire la une.

Il existe, par ailleurs, des besoins importants en spécialistes dans plusieurs domaines, notamment la chirurgie vasculaire, la chirurgie oncologique, la néonatologie et la chirurgie cardiaque pédiatrique parmi tant d'autres. Certaines interventions neurochirurgicales très spécialisées peuvent également dépasser les capacités actuellement disponibles dans le service public. Ces lacunes exigent une cartographie nationale précise des compétences, des équipements et des possibilités de prise en charge, suivie d'un programme de recrutement prioritaire et de formation durable.

Nous demandons donc la mise en place urgente d'un protocole national, public et opposable, permettant aux équipes traitantes de solliciter rapidement, sur des critères exclusivement médicaux, l'expertise de praticiens du secteur privé mauricien ou de spécialistes étrangers. Une cellule clinique multidisciplinaire, joignable en permanence, devrait apprécier l'urgence, documenter la décision et activer sans délai les autorisations, contrats et moyens logistiques nécessaires. Les responsables politiques fixeraient les ressources et rendraient des comptes sur le système ; ils ne décideraient pas au cas par cas de l'accès aux soins spécialisés.

En parallèle, Maurice devrait conclure des accords opérationnels de coopération avec La Réunion et l'Afrique du Sud, permettant, dans des situations strictement sélectionnées, l'arrivée rapide d'équipes spécialisées ou le transfert sécurisé de patients. Ces accords devraient préciser les délais d'intervention, les responsabilités professionnelles, les autorisations d'exercice, les coûts et les modalités de coordination. Une coopération analogue avec d'autres centres d'excellence pourrait compléter ce dispositif.

Enfin, il faut réaffirmer une règle non négociable : aucune photographie, vidéo ou information médicale identifiable ne doit être rendue publique sans base légale et consentement valable surtout quand un patient est dans une situation vulnérable lorsque celui-ci est requis. Les communications institutionnelles doivent être sobres, proportionnées et centrées sur l'intérêt du patient, jamais sur la recherche d'un bénéfice politique.

La meilleure manière d'honorer cette patiente n'est pas de transformer son épreuve en spectacle. C'est de reconnaître celles et ceux qui lui ont porté secours, de protéger sa dignité et de bâtir un système dans lequel chaque Mauricien, connu ou inconnu, bénéficie de la même diligence et des mêmes chances d'accéder aux soins spécialisés. Les véritables héros n'attendent pas les projecteurs. Les patients oubliés, eux, ne peuvent plus attendre.