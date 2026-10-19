Ile Maurice: Trois policiers provisoirement accusés de «culpable omission» libérés sous caution

19 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Trois policiers qui étaient en compagnie du sergent Gautam Singh Taukoor lors du tir ayant grièvement blessé Élodie Thomas, 27 ans, à Camp-Levieux, le 6 octobre, ont comparu devant le tribunal de Rose-Hill, ce lundi 19 octobre. Les sergents Ramuth et Guranna ainsi que le constable Motah font chacun l'objet d'une accusation provisoire de culpable omission. Ils ont obtenu la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 25 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 100 000 chacun.

Cette accusation intervient dans le cadre de l'enquête sur les circonstances entourant le tir du 9 octobre qui a grièvement blessé Élodie Thomas alors qu'elle se rentrait du travail dans un van à Camp-Levieux. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les policiers présents ont volontairement omis de porter assistance à la jeune femme alors qu'ils pouvaient le faire sans risque pour eux-mêmes ou pour des tiers.

L'infraction de culpable omission est prévue à l'article 39A du Code pénal et vise notamment le fait de s'abstenir volontairement de porter assistance à une personne en danger que l'on pouvait lui apporter sans risque, soit par une intervention personnelle, soit en sollicitant des secours. La loi prévoit une amende maximale de Rs 10 000 et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

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Ces accusations restent provisoires. L'enquête devra établir les circonstances exactes de l'incident et la conduite de chacun des policiers présents.

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