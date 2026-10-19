Ile Maurice: Un adolescent de 17 ans allègue que des policiers ont été violents envers lui et l'ont humilié

Un adolescent de 17 ans a porté plainte contre plusieurs policiers qu'il accuse de l'avoir agressé et soumis à des traitements humiliants lors de son interpellation à Quatre-Bornes, le mercredi 14 octobre. Le mineur affirme avoir été frappé à coups de batte de baseball avant de subir d'autres violences dans les locaux du poste de police de cette ville. Il dénonce également des menaces, des humiliations à caractère sexuel et des actes qui auraient été filmés par un policier.

Les faits allégués remontent à la soirée du mercredi 14 octobre. L'adolescent marchait sur l'avenue Labourdonnais à Quatre-Bornes lorsque deux fourgonnettes de police, dont il n'a pu relever les plaques d'immatriculation, se seraient arrêtées à sa hauteur. Cinq policiers en seraient descendus et l'ont approché. Le mineur soutient avoir été violemment frappé à l'aide d'une batte de baseball et avoir reçu plusieurs coups de poing sur différentes parties du corps.

Après son interpellation, il aurait été conduit au poste de police de Quatre-Bornes et aurait été placé dans une pièce située à proximité du Charge room. Plusieurs policiers déjà présents l'y auraient rejoint. Selon lui, l'un d'eux, qu'il affirme pouvoir identifier, aurait pointé une arme dans sa direction, tout en le menaçant. Le jeune homme n'a toutefois pas été en mesure de décrire précisément cette arme.

Les violences présumées ne se seraient pas arrêtées là. Un autre policier l'aurait menotté à un barreau métallique d'une fenêtre. Par la suite, une seconde personne interpellée aurait été emmenée dans la même pièce. Les policiers auraient alors contraint l'adolescent à embrasser cette personne sur les lèvres. L'un des policiers aurait filmé la scène avec son téléphone portable.

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Le mineur rapporte également qu'un policier lui aurait fait porter un casque avant de lui asséner des coups de matraque sur la tête. Il affirme aussi que des policiers auraient obligé l'autre personne interpellée à frotter ses parties intimes contre son dos. Un policier lui aurait ensuite ordonné de baisser son pantalon, avant de le frapper aux fesses à l'aide d'un bâton en bois.

L'adolescent décrit également les conditions dans lesquelles il aurait été maintenu au poste. Alors qu'il réclamait de l'eau, un policier aurait placé une bouteille vide devant lui en lui disant, «Gete kouma to pou fer pou bwar.» Épuisé, le jeune homme a ensuite posé sa tête sur une table. Un autre policier, appelé dans la pièce, l'aurait alors giflé sur la joue droite.

Le lendemain, le jeudi 15 octobre, l'adolescent a été conduit au tribunal de district de Rose-Hill. Il affirme toutefois ne pas avoir comparu devant un magistrat et avoir été ramené au poste de police de Quatre-Bornes avant d'être remis à un membre de sa famille. Souffrant de blessures, le mineur s'est rendu à l'hôpital Victoria, à Candos, pour y recevoir des soins. C'est en présence de sa mère et d'une autre personne que l'adolescent a officiellement consigné sa plainte, le dimanche 18 octobre. Il affirme être en mesure d'identifier plusieurs des policiers impliqués dans les faits dénoncés.