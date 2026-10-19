Ile Maurice: Douze prévenus, 24 témoins entendus - Le procès est renvoyé à mercredi

Le procès des 12 prévenus poursuivis pour violation du couvre-feu a été renvoyé au mercredi 21 octobre devant la cour intermédiaire. Lors de l'audience de ce lundi 19 octobre, 24 témoins ont été entendus, dont le Deputy Commissioner of Police Oozeer.

Il est revenu sur les circonstances ayant conduit à l'instauration du couvre-feu après les violences survenues à travers l'île. Les policiers ayant procédé aux arrestations ont également déposé. Les plaidoiries ont été faites devant la magistrate Shefali Ganoo-Arekion. Les 12 prévenus, qui avaient plaidé coupable vendredi dernier, ont été reconduits en prison à l'issue de l'audience.

Pour rappel, le Bureau du Premier ministre a annoncé ce lundi que le couvre-feu en vigueur est levé à partir de ce soir. Cette décision fait suite à l'évolution favorable de la situation et aux évaluations effectuées par les autorités compétentes. Les autorités continueront d'assurer la sécurité de tous et de suivre attentivement l'évolution de la situation.

Le Premier ministre s'adressera à la population ce soir à 19 h 30 lors d'une allocution sur la MBC.