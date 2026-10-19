Ile Maurice: Couvre-feu - Une nuit au rythme des barrages policiers

Jeudi 15 octobre, à 20 h 15, nous avons quitté la rédaction de Baie-du-Tombeau, 15 minutes avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. D'Abercrombie à Bambous, en passant par La Louise et Camp-Levieux, nous avons traversé des rues désertes, franchi des barrages et croisé des policiers sur le qui-vive.

Pour la soirée du jeudi 15 octobre, les autorités ont maintenu le couvre-feu de 20 h 30 à 5 heures le lendemain matin. Au total, 17 régions ont été concernées par cette mesure, dont Port-Louis, Beau-Bassin- Rose-Hill, Quatre-Bornes, Vacoas-Phoenix, Bambous et Goodlands.

À Abercrombie, le calme après les violences

Il était environ 20 h 45 lorsque nous sommes arrivés à Abercrombie. Dans la soirée du lundi 12 octobre, des jeunes avaient bloqué la route en incendiant des pneus avant de lancer des cocktails Molotov en direction du poste de police.

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Nous avons aperçu des officiers de la Special Mobile Force (SMF), épaulés par des éléments de la Special Support Unit (SSU) et de l'Emergency Response Service (ERS). À l'entrée du dispositif, un panneau «Stop for control» nous a signalé que le passage était soumis à vérification. Les policiers ont contrôlé nos documents et examiné notre carte de presse avant de nous autoriser à poursuivre notre route.

Autour des agents, les rues étaient désertes. Seuls les policiers occupaient l'espace public, dans un calme qui contrastait avec les scènes de pneus incendiés et d'affrontements du début de semaine.

Un peu plus tard, Suhail Ludialam, Deputy Assistant Superintendent of Police et responsable du Police Public Relations Office (PPRO), est arrivé sur les lieux.

À La Louise, les véhicules ont été contrôlés

À l'entrée de La Louise, un barrage policier a filtré les déplacements. Un van a notamment été intercepté. Son conducteur, un ressortissant indien, a expliqué qu'il ignorait qu'un couvre-feu était en vigueur. Les agents lui ont rappelé les consignes et il a été prié de rentrer chez lui. Le contrôle s'est déroulé sans incident.

À Camp-Levieux, le blindé de la SMF

À Camp-Levieux, le blindé de la Special Mobile Force a été stationné dans l'arrière-cour du poste de police. Des officiers ont été déployés sur le terrain et un barrage strict a encadré les déplacements. Les routes ont été dégagées, les commerces fermés et les rues désertes.

«Isi trankil isi»

À la cité La Ferme, à Bambous, des agents de sécurité privés ont assuré la protection d'un supermarché et veillé sur les alentours. L'un d'eux nous a résumé la situation en kreol mauricien : «Isi trankil isi. Nounn pran kontrol baz la. Pa pou ena narye la.»

16 infractions au couvre-feu

Dans son bilan des opérations menées du jeudi 15 au vendredi 16 octobre, la police a indiqué qu'un déploiement spécial avait été organisé à l'échelle nationale. Aucun incident majeur n'a été signalé. La police a néanmoins recensé 16 infractions au couvre-feu, dont 11 ont conduit à des détentions.

Deux accidents de la route ont également été rapportés. À Goodlands, à 23 h 18, une camionnette a percuté une barrière installée par la police avant de heurter deux véhicules policiers. Son conducteur, âgé de 29 ans, a été testé positif à l'alcool et placé en détention. Au Champ-de-Mars, à 23 h 45, un automobiliste de 24 ans a été verbalisé pour non-respect du couvre-feu. Également testé positif à l'alcool, il a été blessé et admis à l'hôpital. À 5 heures, la levée du couvre-feu a permis la reprise normale des activités.

D'Abercrombie à Bambous, le bruit de l'hélicoptère a rappelé que, derrière ce silence, la surveillance s'est poursuivie jusqu'au petit matin.