Ile Maurice: Une trentenaire meurt dans un accident sur l'autoroute

19 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un accident fatal s'est produit samedi soir, vers 21 h 15, à Sorèze, sur la National Trunk Road, en direction du sud. La passagère d'une moto, Sakina Bibi Balgobin, une jeune maman âgée de 31 ans et habitante de Glen Park, à Vacoas, est morte sur le coup et le conducteur de la moto s'en sort, lui, avec des blessures légères.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le deux-roues, conduit par son concubin de 42 ans, un self-employed résidant la même localité, circulait sur le fast lane en direction de Réduit lorsqu'il aurait dérapé avant de chuter. Le Dr Purahoo, du SAMU, n'a pu que constater le décès de la jeune femme sur place. Le conducteur, qui aurait été légèrement blessé, a subi un alcotest qui se serait révélé négatif. Il a toutefois été placé en détention.

La dépouille a été transportée à la morgue du Dr A. G. Jeetoo Hospital, où une autopsie devait être pratiquée hier. Quant à la moto, légèrement endommagée, elle a été conduite au poste de police de Pailles. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.

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