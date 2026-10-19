Ile Maurice: Le CCID remonte jusqu'aux administrateurs

Après l'audition de trois administrateurs de pages Facebook jeudi dernier, Deven Anacootee, de Pima Info, est attendu mardi 20 octobre par la Cybercrime Unit.

Les investigations, qui portent sur des contenus publiés sur les réseaux sociaux après les récentes émeutes, se poursuivent sur le terrain numérique, dans le sillage des récents troubles qui ont secoué plusieurs régions du pays. Les cyberpatrouilles du Central Criminal Investigation Department (CCID) ont conduit à l'audition de plusieurs administrateurs de pages Facebook, dont les contenus et commentaires publiés font l'objet de vérifications.

Jeudi dernier, Louis Dominique Seedeal, de Radio Mo Pep, Narvesh Khedoo, de Maurinews, et Waseem Dulmar, de Nu Tele, ont été entendus par les enquêteurs. Les cyberpatrouilles auraient permis de repérer plusieurs commentaires sur leurs pages, certains publiés par les administrateurs eux-mêmes, d'autres par des internautes. Les trois hommes ont été informés des dispositions de l'article 23(1) de la Cybersecurity and Cybercrime Act 2021, avant d'être autorisés à repartir. L'enquête se poursuit.

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Deven Anacootee, administrateur de Pima Info, est également concerné. Sa convocation, émise le 17 octobre, lui demandait initialement de se présenter à la Cybercrime Unit, hier, ce dimanche 18 octobre. Après consultation de son homme de loi, Me Rama Valayden, Senior Counsel, son audition a été renvoyée à demain.

Ces démarches mettent en lumière la responsabilité des administrateurs de comptes en ligne. L'article 23(1) prévoit des obligations sur la modération de certains contenus indésirables lorsqu'ils sont signalés par une autorité d'enquête. Reste à établir les circonstances précises des publications examinées et les suites que leur donnera le CCID. À ce stade, les convocations et auditions ne constituent pas, à elles seules, une preuve d'infraction.