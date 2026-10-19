Madagascar: Évasion de 11 détenus chinois - Grand déballage du SG du Syndicat des pénitentiaires

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux hier, Razafimberison Mohamed Myridin a annoncé que le colonel Michaël Randrianirina serait au courant de cette affaire depuis le 22 septembre.

Scandale d'État

L'affaire de l'évasion de 11 détenus chinois prend un nouveau rebondissement. Le secrétaire général du Syndicat du personnel de l'Administration pénitentiaire de Madagascar, Razafimberison Mohamed Myridin, considéré par le ministère de la Justice comme l'auteur principal dans ce dossier, a fait un grand déballage dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et en cavale depuis que cette affaire a éclaté au grand public, ce dernier accuse ouvertement la patronne de la Justice malgache et affirme que les ordres qu'il avait exécutés émanaient de Faravohitra.

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À l'allure où vont les choses, ce dossier est en passe de devenir le plus gros scandale ayant secoué le régime de la Refondation. Dans son « ampamoaka », cet agent pénitentiaire cite aussi un proche de la ministre, tout en affirmant qu'un compte rendu aurait été fait auprès des directeurs et responsables de l'Administration pénitentiaire. Razafimberison Mohamed Myridin a aussi annoncé que le président de la Refondation de la République de Madagascar est également au courant depuis le 22 septembre. À l'entendre, ces 11 Chinois auraient déjà quitté le territoire de Madagascar vers la fin du mois d'août. Et lui de se demander : « Comment ces détenus chinois ont-ils pu se procurer leur passeport alors que, pour tous les ressortissants étrangers, les passeports sont retirés par les autorités dès leur condamnation ? »

Enquête indépendante

Dans sa version des faits, Razafimberison Mohamed Myridin affirme avoir été convoqué à Faravohitra le 17 août 2026 et s'être vu attribuer une mission consistant à faire sortir de prison 11 détenus chinois. Et ce, alors même qu'il ne travaille ni dans une prison ni au ministère. En effet, malgré son statut d'agent pénitentiaire, ce dernier affirme qu'il est affecté à un poste à l'Assemblée nationale. Pour le moment, la CE a été relevée de ses fonctions et le SG du Syndicat reste introuvable.

Après ce rebondissement inattendu, les yeux sont désormais rivés vers le PRRM, le colonel Michaël Randrianirina, et son Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, connus et reconnus comme étant intraitables en matière de lutte contre la corruption. D'autant plus que, dans sa vidéo, Razafimberison Mohamed Myridin a lancé un appel à la prise de responsabilité des deux chefs de l'Exécutif.

Y aura-t-il des sanctions ? Quid de l'ouverture d'une enquête indépendante, ne serait-ce que pour vérifier la véracité de ces accusations très graves portées contre de hauts dignitaires de la Refondation ? Dans les autres pays démocratiques, les détenteurs de pouvoir cités dans des affaires aussi graves sont généralement suspendus, limogés ou démissionnent de leur plein gré en attendant les résultats de l'enquête.