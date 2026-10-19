Madagascar: Justice et Paix - Alerte sur la corruption qui persiste

Le constat est préoccupant. La Commission Justice et Paix de l'Église catholique à Madagascar tire la sonnette d'alarme sur la persistance des difficultés qui fragilisent le pays. Réunis à Antananarivo les 13 et 14 octobre, ses membres ont passé en revue la situation nationale avant de publier, le 15 octobre, un message pointant les insuffisances des politiques publiques dans plusieurs secteurs essentiels.

La Commission reconnaît néanmoins certains efforts des autorités, notamment la réhabilitation de plusieurs routes nationales, la diminution des délestages dans différentes localités et l'amélioration de l'approvisionnement en eau. Des avancées qui ne suffisent toutefois pas à dissiper les inquiétudes. « Malgré cela, nous constatons encore des insuffisances auxquelles il faut remédier », souligne la Commission Justice et Paix.

L'insécurité figure parmi les premières préoccupations soulevées

Vols, homicides, actes visant des personnes atteintes d'albinisme, profanations de sépultures et vols d'ossements humains continuent d'alimenter les inquiétudes. Les vols de bétail sont également cités. Face à cette situation, la Commission déplore que « la population continue de vivre dans la peur et l'insécurité permanente ».

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Sur le plan économique, Justice et Paix relève le paradoxe d'un pays riche en ressources naturelles, mais dont la population ne bénéficie pas suffisamment des retombées. « Madagascar est un pays riche, que ce soit dans ses eaux, dans son sous-sol ou sur ses terres », rappelle-t-elle, avant de dénoncer une situation dans laquelle « le peuple malgache ne profite pas de ces richesses ». Selon la Commission, les opérateurs étrangers tirent des bénéfices disproportionnés de l'exploitation des ressources minières et maritimes, au détriment des Malgaches et des collectivités territoriales.

La dégradation de l'environnement constitue une autre source d'inquiétude

Les feux de brousse et l'exploitation abusive des ressources naturelles contribuent à la destruction des écosystèmes. La Commission dénonce également l'absence de remise en état des sites miniers après exploitation, qui laisse des excavations et dégrade les terrains. À cela s'ajoute la perte de terres par des populations qui les occupaient depuis de nombreuses années.

Le système éducatif fait, lui aussi, l'objet de vives critiques de la part des catholiques. « Aucun développement n'est possible sans une éducation solide, capable de former des citoyens responsables et prêts à assumer leurs responsabilités », rappelle la Commission. Or, elle estime que la qualité de l'enseignement se dégrade et que les réformes précipitées des programmes scolaires désorientent parents, enseignants et élèves.

La concertation nationale dirigée par le FFKM suscite également des réserves de la part de la Commission. Si le processus avance, son orientation demeure floue à ses yeux. Celle-ci redoute que les crises passées se reproduisent si leurs causes profondes ne sont pas suffisamment examinées. « Comment allons-nous aborder les prochaines élections ? », questionne-t-elle, mettant ainsi en évidence les incertitudes qui entourent la préparation de cette échéance.

Autre sujet de préoccupation : la corruption. Les déclarations des autorités annonçant une politique de tolérance zéro avaient suscité de l'espoir. Mais Justice et Paix estime que les résultats concrets tardent à se manifester. « Jusqu'à présent, les résultats réels de ces déclarations et les suites données aux enquêtes correspondantes restent peu visibles », déplore-t-elle.

La Commission considère que la corruption demeure présente dans différents secteurs et que certains auteurs continuent d'agir en toute impunité. Un constat qui contraste avec les engagements annoncés par les autorités.

Face à ces difficultés, Justice et Paix insiste sur l'importance du dialogue et de la liberté d'expression, estimant que « chacun doit pouvoir exprimer librement ses opinions » afin de favoriser une coexistence pacifique. La Commission plaide également pour un meilleur encadrement des réseaux sociaux, notamment Facebook, afin qu'ils deviennent des outils utiles à l'éducation citoyenne plutôt que des vecteurs de rumeurs, de désinformation et de divisions.