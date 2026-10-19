Madagascar: Expression - La dualité entre la lignée traditionnelle et les nouveaux riches

Suivre la vague politique, un art pour les opportunistes, juge-t-on. S'agripper au train qui marche semble être une expression assez récente. Un terme qui aurait vu le jour vers les années 2010. En revanche, elle dépeint le caractère, voire la mentalité, des politiciens de la Grande île. La versatilité semble être ancrée dans l'usage politique malgache.

Dans le Nord, la gestion de carrière politique en dépend. Occuper un poste important signifie tracer une lignée hégémonique. Force est de rappeler que, durant l'époque coloniale, les élites autochtones ont dissuadé leurs progénitures de continuer dans ce sens. Un sens unique tracé par les érudits. En revanche, l'exception confirme la règle. Des individus qui ont su provoquer leur chance, user de toutes leurs ressources, ont su, au fil du temps, imposer leur nom. De ce fait, à partir de leur enfant, qui deviendra ensuite le pilier de la famille, la nomenclature compte.

Cependant, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Les paysans bourgeois souhaitent que leurs progénitures aient une éducation de bonne base. Donc, ils vendent la moitié de leur fortune pour que ceux-ci partent à l'étranger. Diplôme décroché, les fils du terroir construisent des villas en guise de reconnaissance envers les parents. La plupart d'entre eux seront, après quelques années, des détenteurs économiques de leur localité, tandis qu'une frange essaie de se lancer dans la politique avec une arrière-pensée : chambouler l'ordre établi par « les lignées traditionnelles ».