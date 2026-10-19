Madagascar: Mage 4 au Palais des Sports - L'amour prendra vie sur scène

Pour son grand retour au Palais des Sports de Mahamasina, le 8 novembre prochain, Mage 4 a choisi de sortir du format concert classique. Fidèle à son univers fait de romances, de souvenirs et d'émotions, le groupe prépare un spectacle original où ses chansons seront réunies dans un véritable récit joué sur scène.

L'idée est née d'un constat simple : depuis près de trois décennies, les titres de Mage 4 racontent l'amour sous toutes ses formes. En revisitant des titres emblématiques comme Ho Tianao Foana, Niova Ny Fitia ou Taratasy Farany, les musiciens ont réalisé qu'un fil invisible reliait leurs textes, ces histoires de rencontres, d'espoir, de séparation ou de réconciliation.

Ils se sont dit : « Pourquoi ne pas en faire un seul et même récit ? » C'est ainsi qu'est né ce projet de « live théâtre » qui viendra ponctuer le concert. Des comédiens donneront vie à une histoire inspirée de chansons emblématiques du groupe, tandis que les musiciens interpréteront les titres en direct.

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Fondé à Tuléar à la fin des années 1990 par une bande de passionnés, Mage 4 est devenu, au fil des ans, une véritable institution de la musique malgache. Malgré les changements de membres opérés en son sein, les fondateurs assurent que l'identité du groupe demeure intacte. « Mage 4 » fait d'ailleurs référence au quatrième mage, symbole de sagesse, une valeur qui continue d'inspirer leur parcours.

Avec neuf albums, plus de 150 chansons et un répertoire qui a accompagné plusieurs générations de Malgaches, le groupe promet près de quarante titres lors de ce spectacle exceptionnel. Une soirée qui s'ouvrira avec la prestation de Valahara, chargé d'assurer la première partie.

Partenaires de l'événement, Orange Madagascar et Orange Money accompagneront cette célébration à travers diverses animations festives proposées autour de leurs services, notamment l'application Max it, ainsi que les toutes nouvelles offres de l'opérateur. Un engagement qui traduit la volonté de l'opérateur de soutenir la création artistique locale et les événements populaires qui rassemblent les Malgaches autour d'émotions et de souvenirs communs.

Par ailleurs, Mage 4 a offert un avant-goût de ce grand show à venir à l'Orange Digital Center Analakely, le vendredi 16 octobre dernier, à travers un showcase intimiste, en attendant le grand rendez-vous de novembre.