Madagascar: Palais des Sports - Lalatiana fait l'unanimité et enflamme ses fans

Pas besoin d'artifices pour créer la magie. Au Palais des Sports, Lalatiana a offert hier un véritable concert, dans le sens le plus noble du terme : une rencontre sincère entre une artiste, ses musiciens et un public venu partager un moment musical authentique.

Dès les premières notes, la chanteuse installe une ambiance intimiste malgré les dimensions de la salle. Entre deux morceaux, elle plaisante, échange avec les spectateurs, les invite à accompagner certaines chansons par de doux applaudissements. Une complicité naturelle qui transforme le concert en une expérience vécue ensemble.

Pour ouvrir cette parenthèse musicale, Lalatiana a tenu à revenir à ses débuts. Celle qui s'était d'abord fait connaître à travers des reprises a glissé un clin d'oeil à cette époque avec l'interprétation de « Il venait d'avoir 18 ans », de Dalida, et d'« Imaitsoanala », de Vola sy Noro. Des titres accueillis avec enthousiasme par un public conquis.

Le voyage s'est poursuivi à travers un répertoire riche et varié. Les fidèles ont retrouvé avec plaisir « Lasalasa Ambiroa », mais également les chansons qui ont marqué la carrière de l'artiste. Des morceaux repris en choeur dans une salle totalement acquise à sa cause.

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L'un des moments les plus appréciés de l'après-midi reste le duo avec Solo Andrianasolo sur « Mahery ny Fitia ». Le chanteur a apporté sa sensibilité à cette prestation élégante, avant d'interpréter également « Tojo », autre composition particulièrement appréciée du public.

La scène a ensuite accueilli Ravo Raboanarison, dont le talent au violon a sublimé « Tsotra Ihany ». Une présence discrète mais déterminante qui a donné à cette chanson une couleur particulière et une intensité supplémentaire.

Parmi les titres forts de la soirée figurait également « Ny Alahelo Anao », une chanson écrite par le père de Lalatiana. Intégrée à son dernier album Atolotro Ity, elle a trouvé toute sa place dans un concert où l'émotion n'était jamais loin.

Le public a aussi réservé un accueil chaleureux à « Alina », chantée pratiquement à l'unisson avec l'artiste.

Dans un registre résolument malgache, des chansons comme « Ivoara » ou encore « Amorondrano » ont rappelé l'attachement de Lalatiana à ses racines musicales. Des moments empreints de nostalgie et de poésie qui ont touché plusieurs générations.

La seconde partie du concert a par ailleurs été marquée par l'apparition de son frère Haingo Rajaofara. Leurs duos ont réveillé les souvenirs des années 1990 avec l'interprétation de titres tels que Tsiaro anao ou encore Misy Antony, qui avait connu un immense succès à l'époque, déclenchant une vague d'émotion dans le public.

Mais c'est surtout une artiste pleinement épanouie qui est apparue sur scène. Lalatiana ne se contentait pas de chanter : elle vivait chaque instant. Sourires, échanges, petites danses improvisées et plaisir évident de partager la musique ont donné une dimension particulièrement authentique à la soirée.

Sur le plan technique, Miritsoka Production a parfaitement assuré. Le son, les lumières et l'équilibre général ont mis en valeur le travail des musiciens. Piano, saxophone, batterie, guitare, violon et choeurs ont servi avec justesse une artiste qui confirme, une fois encore, son statut de grande dame du jazz et de la chanson malgache. Une prestation sans fioritures, mais exécutée avec tant de maîtrise qu'elle a suffi à enflammer le Palais des Sports.